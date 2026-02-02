Българската мода получи силно международно признание с отличието "Посланик на българската мода по света“, присъдено на дизайнерката Румяна Иванова по време на Code Fashion Awards 2026. Наградата е признание не само за нейния отличителен почерк, но и за дългогодишната ѝ последователна работа в създаването на луксозни, ръчно изработени официални и вечерни рокли.Иванова е сред малкото български дизайнери, които успешно представят страната ни на международни сцени. Нейни тоалети са били част от световни конкурси за красота, включително облекло за Mrs. Planet на международен конкурс – момент, който утвърждава името ѝ извън границите на България."Тази награда е чест и голяма отговорност. Тя не е само лично признание, а знак, че българският дизайн има място и стойност на световната сцена“, споделя дизайнерката, която е създател на бранда “TAILOR".Стилът на Румяна Иванова се отличава с изчистени силуети, прецизна конструкция и внимание към детайла. В нейните колекции няма масовост – всяка рокля е индивидуална, създадена с идея за женственост, характер и присъствие. Именно този подход ѝ носи лоялна публика и клиенти, които търсят не просто дреха, а усещане за идентичност.Наградата "Посланик на българската мода по света“ идва в ключов момент от професионалния ѝ път – време на развитие, нови проекти и разширяване на международното присъствие. Иванова не крие благодарността си към всички, които стоят зад успеха ѝ – екипа, партньорите и клиентите, които през годините ѝ гласуват доверие."Подкрепата е това, което превръща една мечта в път“, казва тя.С отличието си Румяна Иванова затвърждава позицията си като един от разпознаваемите гласове на съвременната българска мода – глас, който все по-уверено се чува и извън страната.