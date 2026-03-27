Варненка с молба към своите съседи
Причината е ремонт, който се извършва в момента в района.
Жена помоли публично:
Уважаеми съседи,
На ул. "Катя Папазова“ №7 в момента се извършват изкопни дейности за канализация, поради което камионът за сметосъбиране няма достъп до контейнера на улицата.
Моля ви най-учтиво да НЕ изхвърляте боклук в този контейнер, тъй като той вече прелива и районът започва да се замърсява сериозно.
За съжаление, вече няколко човека сме свидетели как хора изхвърлят отпадъци там и след това се качват в колите си – при положение че могат просто да ги вземат със себе си и да ги изхвърлят на друго място.
Апелирам към всички да проявим отговорност:
Ако имате възможност – съхранявайте отпадъците временно
Или ги изхвърляйте в контейнери по главната улица
Нека заедно да запазим района чист, докато траят ремонтните дейности!
