Пост в голяма варненска група притесни много жителите на голям район. Предупреждението е от жена, която живее в "Младост", а от коментарите под поста й става ясно, че и други хора знаят за случващото се.Публикуваме разказа й без редакторска намеса от страна на"Зравейте, съседи от кв. "Младост",Искам да споделя ситуация от тази вечер, за да ви напомня да внимавате в по-късните часове.С моя приятелка седяхме на пейките срещу детския кът и скейтпарка. В началото беше спокойно, имаше хора, които се разхождаха и прибираха.По едно време минаха четирима непознати мъже (дали бяха индийци, афганистанци или някаква друга националност, не мога да кажа, но със сигурност приличаха на мигранти. Бяха големи мъже, не бяха млади момчета или студенти), седнаха на близка пейка и известно време ни наблюдаваха. Когато тръгнахме, те също станаха и тръгнаха след нас, за кратко ни следваха. За щастие, имахме кой да ни посрещне и всичко приключи без инцидент.Явно са почнали и такива индивиди да обхождат квартала, няма да се учудя даже да обикалят и из близките квартали и дори да не са единствените.Споделям това, за да напомня — особено на жените и момичетата — да избягвате да сте сами в тъмните часове и да бъдете нащрек, ако забележите съмнително поведение.Пазете се и се оглеждайте, особено вечер!""Аз ги забелязах преди няколко дни,отново обикаляха около детския кът. Дано да не създават проблеми.""Същите индивиди обикаляха и в другият Младост! Доста се оглеждаха...""И аз ги видях в началото на седмицата въртяха се около 131 блок"