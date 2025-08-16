ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обикалят група мъже, може би мигранти, като видят жена тръгват след нея
©
Публикуваме разказа й без редакторска намеса от страна на Varna24.bg:
"Зравейте, съседи от кв. "Младост",
Искам да споделя ситуация от тази вечер, за да ви напомня да внимавате в по-късните часове.
С моя приятелка седяхме на пейките срещу детския кът и скейтпарка. В началото беше спокойно, имаше хора, които се разхождаха и прибираха.
По едно време минаха четирима непознати мъже (дали бяха индийци, афганистанци или някаква друга националност, не мога да кажа, но със сигурност приличаха на мигранти. Бяха големи мъже, не бяха млади момчета или студенти), седнаха на близка пейка и известно време ни наблюдаваха. Когато тръгнахме, те също станаха и тръгнаха след нас, за кратко ни следваха. За щастие, имахме кой да ни посрещне и всичко приключи без инцидент.
Явно са почнали и такива индивиди да обхождат квартала, няма да се учудя даже да обикалят и из близките квартали и дори да не са единствените.
Споделям това, за да напомня — особено на жените и момичетата — да избягвате да сте сами в тъмните часове и да бъдете нащрек, ако забележите съмнително поведение.
Пазете се и се оглеждайте, особено вечер!"
Публикуваме и част от коментарите:
"Аз ги забелязах преди няколко дни,отново обикаляха около детския кът. Дано да не създават проблеми."
"Същите индивиди обикаляха и в другият Младост! Доста се оглеждаха..."
"И аз ги видях в началото на седмицата въртяха се около 131 блок"
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"България Еър" със супер новини за летище Варна
17:13 / 15.08.2025
Автобус и кола се блъснаха в центъра на Варна и предизвикаха тапа...
17:29 / 14.08.2025
Големи изпълнители и заря в богатата празнична програма за Деня н...
18:34 / 12.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.