От началото на новата година таксата за паркиране на Морска гара Варна е променена от 2,00 лв/час на 1,50 € /час (≈ 3,00 лв). Затова сигнализират варненци гневно. Те подчертават, че увеличението е с около 50%."Няма публично обяснение, решение или предварително уведомяване.", пише варненка и допълва, че тази промяна засяга всички варненци и гости на града – хора, които работят, разхождат се, водят деца, използват района ежедневно.Жената казва още, че вече е подала жалба към НАП."Призовавам и вас да го направите. Отнема 3 минути, а ефектът може да е реален. Варна е нашият град. Цените не се вдигат на тъмно."