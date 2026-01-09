Варненка след скока на таксата за паркиране в града: Цените не се вдигат на тъмно!
"Няма публично обяснение, решение или предварително уведомяване.", пише варненка и допълва, че тази промяна засяга всички варненци и гости на града – хора, които работят, разхождат се, водят деца, използват района ежедневно.
Жената казва още, че вече е подала жалба към НАП.
"Призовавам и вас да го направите. Отнема 3 минути, а ефектът може да е реален. Варна е нашият град. Цените не се вдигат на тъмно."
