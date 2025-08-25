негодуваха срещу огромните му параметри, след като Община Варна излезе с официално становище по казуса, след като Административният съд образува дела, и след като инвеститорът излезе с отворено писмо, то сега такова се получи и от варненка.
Поради големия обществен интерес, касаещ бъдещо строителство в квартал "Галата", публикуваме становището й без редакторска намеса:
Във връзка с разпространеното изявление на инж. Валентин Вълев, собственик на "Експрес Гаранцион“ ООД, относно проекта Sun City Residence, намиращ се в квартал Галата, бих желала да изразя като жител на кв.Галата своето мнение свързано с редица твърдения, направени от инвеститора.
Галата е част от визията за т.нар. "Южен град“ – квартал с ниско застрояване и хармонична връзка с природната среда. Проектът Sun City Residence, ако бъде реализиран по начина, по който се рекламира от инвеститора, ще унищожи тази концепция и ще постави началото на лавинообразно презастрояване на чувствителни крайморски терени, ще доведе до опасност от активизиране на свлачища и загуба на зеления буфер между града и морето.
Някога военните поделения бяха прекрасно озеленени с паркови дървета. След 40 години липса на човешка намеса, районът се е превърнал в естествено залесена среда с дървета, независимо дали са засадени от хора или са саморасли, те изпълняват съществени функции: укрепване на почвата, пречистване на въздуха, хабитат за птици и други животни. Теренът на бившето военно поделение беше изцяло покрит със зелена маса, а масовата сеч извършена там, е документирана от граждани и очевидци. В Телеграм се движат клипове, които показват поголовна сеч и огромни камари с отсечени дървета с дебели стволове, а кметство Аспарухово след проверка не виждат нищо нередно. Твърдението, че само "посадените" дървета следва да бъдат запазени, а "самораслите" премахнати е опасна логика, която открива врата за бетониране на всяка зелена зона, която не е бюрократично защитена. Твърдението, че "гора никога не е имало“ и че растителността е "саморасла“, е неуважителна измислица боравеща само с документи. Защо кметство Аспарухово не е белязало дърветата в имота и след сигнали на граждани не открива сеч, като всеки живущ в района видя какво се изсече по склона на същото това поделение. Въпреки твърденията на инвеститора, че теренът не попада в свлачищна зона, множество независими експерти, както и публични геоложки карти, ясно посочват наличие на потенциално активни свлачища в района. Тези свлачища не са само геоложки данни – те са реалност, видима с просто око. В спомените на много хора от квартала е тътенът от пропадащи земни маси. Проектът се намира върху наклонен терен, близо до ръба на склона. Подценяването на този риск в името на документация, която твърди обратното, не отменя реалната уязвимост на мястото, още повече че всеки галенец знае, че има доста подпочвени води в района, които допълнително влияят върху геоложката основа на имота.
Наличието на образувани дела срещу решението на РИОСВ потвърждава, че безопасността и екологичният риск не са еднозначно разрешени въпроси.
Обезпокоени сме от опитите да се омаловажат действията на гражданското общество чрез нападки срещу отделни хора. Сигналите до институции са израз на загриженост, а не на частен интерес, те са право на всеки гражданин да защитава средата в която живее. Ако г-н Вълев се интересува от благоденствието на кв. Галата, ще е отговорен към хората и би разбрал защо новият му "град" в квартала, смущава мнозина и какви въпросителни възникват. Обидно и манипулативно е внушението, че гражданите, които се противопоставят на проекта, го правят от личен интерес. Хората, които живеят в кв. Галата, искат да запазят своя квартал зелен, безопасен и спокоен. Опитът да се омаловажат техните действия като "протест срещу чужд проект " показва неуважение към местната общност и пълно неразбиране на реалната тревога, която витае тук на Галата. Факт е, че институциите не са с хората и те трябва да се обединяват в каузи не против инвеститори, а против проекти, които не са хармонични нито с природата, нито с човека. Бъдещето винаги ще показва човешката глупост, след редица грешки следва строителен апокалипсис. Кой ще бъде отговорен при възникнал проблем със стръмния склон до морето? Необходими са строги екологични ограничения, нужно е обществено обсъждане с местните жители и всички заинтересовани, за да се предпази крайбрежието от презастрояване. Жителите на кв. Галата не са информирани за мащаба на проекта, който ще промени сегашното им съществуване и живот. Почти 40 години е имало строга забрана за строителство в района на проекта. След възобновяването му, логично е да се очаква риск от активизация на свлачища. Високата плътност е грешен подход, който ще послужи като аргумент за всяко следващо мащабно строителство. Добрите примери в крайбрежното строителство са: ниска плътност, ясна регулация, повече зелени площи и забрана за застрояване на крайбрежни и природни зони. Сравненията с квартал Чайка са неуместни, изграден в друг исторически момент да бъде пример за градска жилищна среда, съобразен с инфраструктура и парково пространство. Развитието на един град не се измерва само в застроени площи. То трябва да бъде съобразено с екологичната устойчивост, инфраструктурната обезпеченост от нуждите на местните жители и запазването на природните зони. Имотът попада в защитени зони от мрежа Натура 2000, където строителството на жилища не е изрично забранено, но то не бива да води до влошаване на природните характеристики на терена или на жизнената среда. Строителство с плътност от 50% в тази част на Галата е завишена по неясни причини и това е някакво умишлено изключение, 60 блока с височина до 15 м е в пряко противоречие с устойчиво развитие и здравия разум.
Г-н Вълев, вие променяте бъдещето на бреговата линия в такъв мащаб и представяте това за прекрасно урбанизиране. Вместо това лично помогнете това да не се случи, намалете бетонирането и залесете бреговата линия на свлачищата, това не е правено от 100 години. Вие започнете, ние ще помогнем! Бъдете част от хората на Галата и всички ще са с Вас.
Пенка Стефанова, кв. Галата.
