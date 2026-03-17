"Елате да видите как се "почиства", пише читателка наНа редакционната ни поща жената изпрати и снимки на градинката до блока й, в която са засадени рози. Цветята са изрязани, но целият боклук стои захвърлен до пейката. "Може би трябва да изметем и да изчистим след като е изчистено", казва още тя възмутено и допълва, че от години градинката зад блока е почиствана от добросъвестни съседи, като не рядко се включват и деца."За съжаление нашият квартал е сред най-мръсните в града", смята още жената и посочва, че от другата страна на блока пък са разположени няколко обекта за бързо хранене, през които преминават стотици варненци всеки ден. "Целият паркинг е в боклуци казва още тя и уточнява, че дори никога не е видяла служител на някое от заведенията да почисти. "Потърпевши сме всички ние!", категорична е жената.