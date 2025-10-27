ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненка засрами всички: Браво за това, което направи тази жена заедно с малкото си дете
"Благодаря на дамата, която почисти! Почуствах се гузно, че нямах възможност да се спра и да й помогна.", разказа тя и гневно допълни: "Срам за Общината! Срам и за всички останали свикнали да си газят в мизерията и да не правят нищо по въпроса! И най-вече срам за хората, чийто боклук беше оставен в подлеза и разпилян".
Хората коментират:
"Тя и детската площадка на края на 8-ма улица плаче постоянно за доброволци. Събрах веднъж три чувала с боклук. Иначе е пълно с деца и родители."
"Община Варна в случая няма никаква вина! Срам за тези, които си хвърлят боклука където и както им падне – хора без грам възпитание, които все смятат, че някой им е длъжен! Адмирации за стойностните хора, които са почистили – такива вече са малко в днешно време!"
Още по темата
/
Варненци: Такива гледки няма във "Владиславово" и "Аспарухово", където районните кметове са от ГЕРБ
02.09
Стела Николова: Да мълчите вие от ГЕРБ, че ако имахме прокуратура вероятно отдавна можеше да сте на друга държавна издръжка!
29.08
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
До края на месеца варненци могат да подават заявления за целева п...
13:08 / 26.10.2025
Изчезна 13-годишно момиче от Варненско. Роднини молят за съдейств...
11:30 / 26.10.2025
Заради детската агресия: Курсовете по самоотбрана все по-популярн...
21:02 / 25.10.2025
Учениците излизат във ваканция!
16:52 / 25.10.2025
След тригодишно прекъсване: "Обиколка на Варненското езеро" се за...
14:36 / 25.10.2025
Идва циклон над Черноморието!
13:49 / 25.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.