Доброто дело не бива да оставя незабелязано, а да се дава за пример!, смятат варненци. Жена публично благодари на млада дама, която заедно с детето си е почистила подлез в района на "Траката""Благодаря на дамата, която почисти! Почуствах се гузно, че нямах възможност да се спра и да й помогна.", разказа тя и гневно допълни: "Срам за Общината! Срам и за всички останали свикнали да си газят в мизерията и да не правят нищо по въпроса! И най-вече срам за хората, чийто боклук беше оставен в подлеза и разпилян"."Тя и детската площадка на края на 8-ма улица плаче постоянно за доброволци. Събрах веднъж три чувала с боклук. Иначе е пълно с деца и родители.""Община Варна в случая няма никаква вина! Срам за тези, които си хвърлят боклука където и както им падне – хора без грам възпитание, които все смятат, че някой им е длъжен! Адмирации за стойностните хора, които са почистили – такива вече са малко в днешно време!"