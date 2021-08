Варненката Виктория ще бъде домакин на международен креативен лагер в Приморско

© Приморско ще се превърна в креативен център на Европа. В продължение на 14 дни морският град ще бъде домакин на международния лагер “Primorsko Creative Camp 2021", който ще събере на едно място представители на музикалния бизнес, киното, телевизията, танцовото изкуство и комуникациите от България и Европа, за да обменят опит и да работят по предстоящи творчески проекти. Домакин на събитието ще бъде Виктория, която представи България на конкурса Евровизия 2021.



Геновева Христова, организатор на международния креативен лагер от страна на Лигна Груп, споделя: “Радвам се, че с нашите приятели и верни партньори от Община Приморско и Forest Beach Resort успяхме да осъществим тази инициатива и заедно да работим за превръщането на България в креативен център на Европа. Благодарна съм на д-р Димитър Германов, който толкова запалено прегърна идеята и се впусна в това приключение с нас. През изминалата година си поставихме амбициозната цел да съберем музиканти от цяла Европа в красивия град Приморско, а тази година решихме да обогатим програмата и добавихме още няколко ключови креативни индустрии. Вярвам, че това събитие може да бъде за пример и съм горда, че с времето то се превръща в традиция."



Креативният лагер ще бъде открит с грандиозен концерт на сцената до Община Приморско. В него централна роля ще има българският представител на Евровизия 2021 – Виктория, която през месец май донесе на България 11-то място на Евровизия 2021 с песента “Growing Up is Getting Old".



Кметът на Община Приморско д-р Германов споделя: “Много сме горди, че Приморско отново се превръща в гореща точка за креативните начинания в Европа. Инициативи като “Primorsko Creative Camp 2021" дават възможност на млади таланти от България да работят с наложили се имена от цяла Европа и да усъвършенстват своите умения. Надяваме се, че събитието ще се превърне в традиция и ще продължи да се разраства."



Международният креативен лагер “Primorsko Creative Camp 2021" се провежда с подкрепата на Община Приморско и хотел Forest Beach Resort.