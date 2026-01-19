Варненска асоциация представя резултатите от европроект за "бавен" и еко туризъм
Проектът Med-Routes (Mediterranean Routes), осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез програмата INTERREG Euro-MED, има за цел да изгради модел на устойчив туризъм, който опазва културното богатство на Средиземноморието и същевременно предпазва неговата крехка природа.
Средиземноморският регион – прочут със своите слънчеви брегове, исторически градове и уникални традиции, днес е изправен пред предизвикателството на неконтролирания туризъм, който води до разрушаване на културни обекти, замърсяване и отчуждение на местните общности, които понасят негативите от свръхтуризма. Проектът Med-Routes предлага решение – модел на "бавен туризъм“, който поставя фокус върху автентичността, устойчивостта и активното участие на местните хора.
Резултатите от работата на варненската БАТТИ и европейските ѝ партньори ще бъдат представени пред студенти от Колежа по туризъм и специалисти в бранша на 20 януари от 14:00 часа на среща в Колежа по туризъм. На срещата ще бъдат представени и четири културни маршрута - Европейски път на керамиката,
Европейски път на финикийците, Европейски път на Наполеон и Европейски път на маслиновите дръвчета.
