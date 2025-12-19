Екипът на Транспортна болница - Варна се разрастна, съобщиха от болничното заведение.Екипът приветства в редиците си д-р Боряна Балинова.Д-р Боряна Балинова-Лазарова е специалист невролог във Варна с над 30 години опит. Извършва диагностика и лечение на болести на централна и периферна нервна система, ЕЕГ, мозъчни инсулти, епилепсия, главоболие, световъртеж, множествена склероза, паркинсон, деменции, полинверопатии.Д-р Балинова-Лазарова не преглежда деца.Завършва медицински университет и има придобита специалност Нервни болести.КвалификацииЧлен на Български лекарски съюз.