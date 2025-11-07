В Клиниката по ушно-носно-гърлени болести в УМБАЛ "Света Марина" - Варна бе поставен за първи път биоразградим вътреносен стент на пациент с рецидивираща назална полипоза. Този нов медицински продукт в България е предназначен едновременно за поддържане на отворите на синусите след хирургична интервенция и за локално приложение на лекарство. Медикаментът е включен вътре в структурата и материала на стента и се освобождава бавно, в точно определено малко количество, постоянно и най-важното - точно на необходимото място вътре в синусите след операцията.Ръководителят на Клиниката по ушно-носно-гърлени болести в УМБАЛ "Света Марина" - Варна проф. д-р Николай Сапунджиев обяснява, че този метод е подходящ при комбинираното лечение на хроничен синузит и допълва: "Освобождава се мометазонов фуроат директно в тъканите на отворите на синусите. Подобни натоварени с лекарство стентове се прилагат от много години за лечение на исхемична болест на сърцето, при което чрез селективна ангиография се поставят в коронарните съдове“Синусните импланти представляват малки, резорбируеми устройства, които се поставят по време или след синусова хирургия. Ключовите им предимства са: локалното доставяне на медикамент, биоразградимият материал и поддържане на синусовия отвор – имплантът служи като разширител, който физически поддържа отворите на синусите след операцията, предотвратявайки сраствания и повторно стесняване.Тези имплантите за момента са разрешени за употреба само при възрастни пациенти (на 18 или повече години), които страдат от хроничен синузит, носни полипи и са подложени на ендоскопска синусова хирургия. Те помагат за намаляване на възпалението и риска от инфекции след операцията, предотвратяват образуването на сраствания, които могат да доведат до повторно запушване на синусите и подобряват цялостното възстановяване и резултатите от операцията."Първата пациентка, на която бе приложен вътреносен стент в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна представлява много тежък клиничен случай със синдром на Уокс. Това е най-тежката форма на носни полипи. Носната кухина не само е изпълнена с полипи до край и пациентите не могат да дишат през носа, но имат загуба на обоняние. Полипозата е толкова агресивна, че раздува външния нос, избутва дори костиците му и общо деформира носната пирамида.“, обяснява още проф. Сапунджиев.За пациентката това е четвърта поредна операция, като в конкретния случай специалистите в Клиниката по УНГ болести провеждат сериозна предоперативна подготовка с образни изследвания и медикаментозно лечение. За интервенцията проф. Сапунджиев допълва: "Извършихме ендоскопска интервенция с микродебридер, като с тази техника за по-малко от час успяхме да отстраним полипите от носа и всички околоносни кухини след което приложихме иновативните биоразградими вътреносни стентове с контролирано освобождаване на локален медикамент.“Биоразградимият вътреносен стент, който дава нови възможности за пациентите с полипи на носа, е реимбурсиран от НЗОК, а специалистите в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна имат готовност да прилагат иновативната технология в ежедневната си практика.