От юли 2025 година в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна бе въведен последният регистриран в България иновативен метод за лечение на деца и възрастни с диабет - хибридни затворени инсулинови инфузионни системи "изкуствен панкреас“. Това в световен мащаб е най-съвременният и високотехнологичен метод за употреба в детска възраст, като първата автоматизирана хибридна система (Automated Hybrid Closed-Loop system) е регистрирана през 2017г. "Към момента вече са поставени 10 такива системи при деца на територията на CITAT-D“, обяснява проф. д-р Виолета Йотова, началник на направление Педиатрия към УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна.“"Това е най-съвременната технология за лечение на захарен диабет, която комбинира: инсулинова помпа, глюкозен сензор и алгоритъм, който автоматично регулира базалното подаване на инсулин, въз основа на данните от сензора. Нарича се "хибридна“, защото системата сама постоянно коригира базалния инсулин според нивата на глюкозата, а пациентът сам въвежда въглехидратното съдържание на храната и контролира болусните дози инсулин за хранене. Тази технология приближава максимално лечението до "изкуствен панкреас“ и осигурява по-добър контрол на гликемията, по-малък риск от хипо- и хипергликемии, по-добро качество на живот и удовлетворение сред пациентите и техните семейства. На практика, метаболитните и психологичните последици от диабета изчезват.“, пояснява д-р Юлия Баздарска, основен специалист в Центъра за иновативни технологии за диабет.Лечението с Автоматизираните хибридни системи се реимбурсира от НЗОК при деца и възрастни. При пациентите над 18 год. възраст системите се поставят в Клиниката по ендокринология към УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна.Детските ендокринолози в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна са сред водещите експерти в Европа при лечението на деца с диабет и пионер при въвеждането на иновативните технологии в България. Във Варненския диабетен център се наблюдават над 400 деца и юноши с тип 1 захарен диабет. На всеки пациент се осигурява комплексна грижа, включваща мултидисциплинарен екип от детски ендокринолози, диабетни сестри, психолог, социален работник и координатор. От 2014 година Варненският диабетен център е част от международния регистър за диабет – SWEET, а от 2016 г., след успешно премината акредитация, е Референтен център (Center of Reference). Това дава възможности за сравняване на постиженията с останалите центрове от целия свят, повишаване качеството на грижите за пациентите и квалификацията на диабетния екип. Средният гликиран хемоглобин в Центъра е 7,4%, като повече от 30% от пациентите постигат таргета от <7%, гарантиращ липса на усложнения.Диабетният център в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна бе сред пионерите и при внедряването на инсулиновата помпена терапия в България – златен стандарт при лечението на бебета и деца с диабет в света, като първата инсулинова помпа в морската столица е поставена в далечната 2010 година. Нарастващата необходимост от употреба на инсулинови помпи и доверието на пациентите от цялата страна към специалистите в УМБАЛ "Св. Марина“ - Варна доведе до разкриване на Център по иновативни и авангардни технологии при диабет (ЦИТАТ-Д) през 2016 г. Сред едно от големите предимства на инсулиновата помпена терапия е възможността пациентите да се проследяват хибридно – дистанционно наблюдение в реално време чрез онлайн приложения и прегледи на място в центъра – технологии, с които младите специалисти като д-р Баздарска, д-р Калоян Цочев и сестрите към центъра, се справят отлично. И ако към 2010 г. помпената терапия бе мечта за семействата с деца с диабет, то днес 80% от децата, които се лекуват в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна, използват глюкозни сензори, като в последните 3 години всички новооткрити случаи при деца и юноши с тип 1 захарен диабет получават такива."Навлизането на инсулиновите помпи, глюкозните сензори и хибридните автоматизирани системи е огромна крачка напред в лечението на децата с диабет. Тези технологии не само подобряват контрола на заболяването, но и дават на семействата спокойствие и сигурност в ежедневието. Горди сме, че във Варна можем да предложим грижа, съпоставима с водещите международни центрове!“, обобщава проф. д-р Виолета Йотова.