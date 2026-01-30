Варненска болница заведе дело срещу Здравната каса
© Varna24.bg
В исковата молба се твърди, че НЗОК неоснователно отказва да заплати извършена и отчетена медицинска дейност за периода от август до ноември 2025 г. Ищецът претендира сумата от 525 775,58 евро главница и 5 573,79 евро обезщетение за забава, ведно със законната лихва. Болницата атакува прилагането на т.нар. "месечни лимити“ (индикативни стойности), като изтъква, че те противоречат на Конституцията и на Решение № 6/11.04.2024 г. на Конституционния съд.
Жалбоподателят подчертава, че като лечебно заведение със спешен и денонощен прием е невъзможно да предвиди броя на пациентите, а отказът от заплащане нарушава правата на здравноосигурените лица на достъпна и своевременна медицинска помощ. В молбата се посочва още, че към момента на възникване на задълженията НЗОК е разполагала с необходимите средства в резерва си, но въпреки изпратената покана за доброволно изпълнение на 12.01.2026 г., плащане не е постъпило.
Припомняме, че медици на МБАЛ "СВ. Анна“ излязоха на протест на 15 януари заради неизплатените извънлимитни средства, които са извършени заради здравето на варненци.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Протест във Варна, след като пожар изпепели "Фанагория": Има инве...
10:25 / 29.01.2026
Скандал на касите на голяма търговска верига! Мъж вилня заради ре...
09:45 / 29.01.2026
Numbeo: Пловдив изпревари Варна по условия за живот
11:06 / 27.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме в лева
08:19 / 26.01.2026
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.