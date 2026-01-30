Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Административеният съд във Варна образува дело по искова молба на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна“ срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за неизпълнение на парични задължения по административен договор за оказване на болнична помощ, съобщиха от пресцентъра на Темида.

В исковата молба се твърди, че НЗОК неоснователно отказва да заплати извършена и отчетена медицинска дейност за периода от август до ноември 2025 г. Ищецът претендира сумата от 525 775,58 евро главница и 5 573,79 евро обезщетение за забава, ведно със законната лихва. Болницата атакува прилагането на т.нар. "месечни лимити“ (индикативни стойности), като изтъква, че те противоречат на Конституцията и на Решение № 6/11.04.2024 г. на Конституционния съд.

Жалбоподателят подчертава, че като лечебно заведение със спешен и денонощен прием е невъзможно да предвиди броя на пациентите, а отказът от заплащане нарушава правата на здравноосигурените лица на достъпна и своевременна медицинска помощ. В молбата се посочва още, че към момента на възникване на задълженията НЗОК е разполагала с необходимите средства в резерва си, но въпреки изпратената покана за доброволно изпълнение на 12.01.2026 г., плащане не е постъпило.

Припомняме, че медици на МБАЛ "СВ. Анна“ излязоха на протест на 15 януари заради неизплатените извънлимитни средства, които са извършени заради здравето на варненци.