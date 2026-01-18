Варненският храм "Св. Атанасий“ отбелязва днес своя храмов празник.
По този повод на 17 януари (събота) 2026 г., от 17:00 часа се отслужи Вечерня (вечерна служба) с петохлебие.
Oт 09:00 часа днес (18 януари) Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи празнична Архиерейска света Литургия. В нея участие взеха свещеници от епархията.
По установена вече традиция след Литургията, е отслужен водосвет и на всички присъстващи е раздадена осветена риба.
