По този повод на 17 януари (събота) 2026 г., от 17:00 часа се отслужи Вечерня (вечерна служба) с петохлебие.Oт 09:00 часа днес (18 януари) Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи празнична Архиерейска света Литургия. В нея участие взеха свещеници от епархията.По установена вече традиция след Литургията, е отслужен водосвет и на всички присъстващи е раздадена осветена риба.