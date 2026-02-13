Сподели close
"Когато рисувам. Аз съществувам“. Така се казва националният конкурс за детска рисунка, който организира ДГ №9 "Ален мак“ (със специални групи) във Варна.

Фокус на конкурса: Рисуването е повече от дейност – то е начин да изразиш себе си. Когато рисуваш, твориш без думи, споделяш чувства, мечти, страхове и радост.

Темата на конкурса: "Когато рисувам. Аз съществувам“ показва идеята, че чрез изкуство всяко дете открива своя глас и своето място в света, оставя следа след себе си. Когато твори, то не просто играе с цветове - то създава нещо, което остава. Всяка линия е мисъл. Всяко петно е чувство. Всяка картина е свидетелство: Аз съм тук. Аз сътворих. Изразих се.

Създаденото остава – като спомен, като послание, като малка частица от вътрешния свят на твореца. Чрез нестандартни материали и техники децата имат свободата да експериментират, да мислят различно и да превръщат въображението си в нещо видимо и истинско.

Творбата е техния глас. Тя показва кои са и как виждат света. Когато детето рисува – то съществува чрез онова, което е създало. Рисувай смело! Експериментирай! Излез от рамката! Рисувай като никой друг!

1. Кой може да участва?

Конкурсът е за деца от детските градини в страната, разделени в три възрастови групи:

3 – 4 години

5 - 6  години

6 - 7 години

2. Регламент за участие:

Формат на творбата – А3, допуска се при най-малките и А4;

Използване на нетрадиционни техники и материали:

- Батик;

- Рисуване с пръсти и длани;

- Техника сапунени мехури;

- Монотипия;

- Техника отпечатък;

- Блотография

- Ниткография

- Поантилизъм

- Рисуване със сол

- Ебру

- Енкаустика

Приема се само по една рисунка от участник;

При изпращане участникът задължително трябва да попълни и изпрати заедно с творбата си декларация (по образец)

3. Изпращане:

Срок на изпращане: от 10.02.2026г. до 10.04.2026г. (включително)

Творбите трябва да бъдат получени в оригинал на адрес: гр. Варна – п.к. 9000

ж.к. "Чайка“, до бл. 61, ДГ № 9 "Ален мак“ (със специални групи) или лично на място в детската градина.

4. Творбите ще бъдат оценени от жури по следните критерии:

- Оригиналност и въображение;

- Използване на нетрадиционни техники и материали;

- Възрастово съответствие;

5. Награди:

Всички участници получават грамоти, а отличените в отделните възрастови групи – медали  и страхотни предметни награди.

Организаторът ще присъди и две специални награди:

- Награда за дете със специални образователни потребности;

- Награда на публиката за рисунката, събрала най-много гласове на фейсбук страницата на детската градина https://www.facebook.com/profile.php?id=100091754396594&locale=bg_BG

Лица за контакт: Елица Панева – 0882 /567093

Светлана Николова – 0897/ 860678

Служебен телефон – 0884 / 621 181