ДГ №9 "Ален мак“ (със специални групи) във Варна.
Фокус на конкурса: Рисуването е повече от дейност – то е начин да изразиш себе си. Когато рисуваш, твориш без думи, споделяш чувства, мечти, страхове и радост.
Темата на конкурса: "Когато рисувам. Аз съществувам“ показва идеята, че чрез изкуство всяко дете открива своя глас и своето място в света, оставя следа след себе си. Когато твори, то не просто играе с цветове - то създава нещо, което остава. Всяка линия е мисъл. Всяко петно е чувство. Всяка картина е свидетелство: Аз съм тук. Аз сътворих. Изразих се.
Създаденото остава – като спомен, като послание, като малка частица от вътрешния свят на твореца. Чрез нестандартни материали и техники децата имат свободата да експериментират, да мислят различно и да превръщат въображението си в нещо видимо и истинско.
Творбата е техния глас. Тя показва кои са и как виждат света. Когато детето рисува – то съществува чрез онова, което е създало. Рисувай смело! Експериментирай! Излез от рамката! Рисувай като никой друг!
1. Кой може да участва?
Конкурсът е за деца от детските градини в страната, разделени в три възрастови групи:
3 – 4 години
5 - 6 години
6 - 7 години
2. Регламент за участие:
Формат на творбата – А3, допуска се при най-малките и А4;
Използване на нетрадиционни техники и материали:
- Батик;
- Рисуване с пръсти и длани;
- Техника сапунени мехури;
- Монотипия;
- Техника отпечатък;
- Блотография
- Ниткография
- Поантилизъм
- Рисуване със сол
- Ебру
- Енкаустика
Приема се само по една рисунка от участник;
При изпращане участникът задължително трябва да попълни и изпрати заедно с творбата си декларация (по образец)
3. Изпращане:
Срок на изпращане: от 10.02.2026г. до 10.04.2026г. (включително)
Творбите трябва да бъдат получени в оригинал на адрес: гр. Варна – п.к. 9000
ж.к. "Чайка“, до бл. 61, ДГ № 9 "Ален мак“ (със специални групи) или лично на място в детската градина.
4. Творбите ще бъдат оценени от жури по следните критерии:
- Оригиналност и въображение;
- Използване на нетрадиционни техники и материали;
- Възрастово съответствие;
5. Награди:
Всички участници получават грамоти, а отличените в отделните възрастови групи – медали и страхотни предметни награди.
Организаторът ще присъди и две специални награди:
- Награда за дете със специални образователни потребности;
- Награда на публиката за рисунката, събрала най-много гласове на фейсбук страницата на детската градина https://www.facebook.com/profile.php?id=100091754396594&locale=bg_BG
Лица за контакт: Елица Панева – 0882 /567093
Светлана Николова – 0897/ 860678
Служебен телефон – 0884 / 621 181
