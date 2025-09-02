Днес, 2 септември, детска градина №52 "Бялата лястовица“ отваря врати за първи път пред родители и бъдещи възпитаници. До 19:00 ч. семействата имат възможност да разгледат модерната сграда, да се запознаят с условията и обзавеждането, както и с екипа, който ще се грижи за децата.Новата детска градина се намира в район "Одесос“, на ул. "Велчова завера“ №12 и е с капацитет от 100 деца. Сградата е построена по Програмата на МОН "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (2020-2022)“, а обзавеждането е със съвременен и практичен дизайн, съобразен с всички нормативни изисквания за безопасна и уютна среда.Детската градина е на три етажа – два надземни и един подземен, с обща площ на терена 2169 м2 и РЗП със сутерен – 1718 м2. Състои се от помещения за четири градински групи, физкултурно-музикален салон, кухненски офиси, санитарни помещения, кабинети, заседателна зала и самостоятелно котелно помещение. За всяка група в двора са изградени модерни и безопасни площадки със съоръжения и ударопоглъщаща настилка.На 15 септември "Бялата лястовица“ ще посрещне първите записани деца и официално ще започне учебната си дейност.