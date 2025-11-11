Варненска детска градина – призьор в националната надпревара "Най-активно учебно заведение"
Тази година акцентът, който поставиха организаторите от BG Бъди активен бе върху връзката между спортните клубове, школите и учебните заведения в България, чрез въвеждането на допълнителната тема “Силата на обединението за по-здрави деца". Над 1 900 спортни клуба гостуваха в училищата за открити тренировки и дадоха шанс на децата да опитат нови спортни дисциплини. Така вниманието на кампанията бе насочено към необходимостта от активното участие на спортните организации в образователния процес, благодарение на общите усилия на директорите, учителите, треньорите, родителите и децата.
"Заедно можем повече и го доказахме. Енергията и отдадеността, които вложиха учители и директори превърна Европейският ден на спорта в училище в истински празник на движението и общността. Благодарение на техните усилия, все повече деца избират активния начин на живот и разбират за ползите от спорта“, коментира Ласка Ненова, основател на BG Бъди активен.
Всяка година екипът на BG Бъди активен излъчва най-успешните събития, реализирани от най-активните учебни заведения в България. Тази година, във всяка една от четирите категории, бяха отличени по три учебни заведения, според населеното място и типа училище.
В най-малките населени места (до 5000 души), независимо от ограничените ресурси и бази за спорт и физическо възпитание, три училища се отличиха със своето усърдие и инициативност:
• СУ "Никола Вапцаров“ – Хаджидимово
• ОУ "Климент Охридски“ – Драганово
• ОУ "Христо Ботев“ – Румянцево
В малките градове спортът в училище има важно социално и възпитателно значение. Завидната мотивация на учители и родители стимулира интереса на децата към физическата активност, въпреки предизвикателствата. В категория "Малки градове“ (до 30 000 души население) отличените са:
• Професионална гимназия по електротехника и електроника "М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица
• ОУ "Никола Парапунов“ – Разлог
• Обединено училище "Любен Каравелов“ – Пещера
В големите градове и тази година конкуренцията бе изключително оспорвана. Съревнованието между различните училища за спечелването на титлата "Най-активно учебно заведение“ амбицира учители, ученици и родители да покажат своя спортен дух и отдаденост. Най-високо бяха оценени:
• ОУ "Петко Каравелов“ – Асеновград
• СУ "Отец Паисий“ – Кърджали
• ПГПЧЕ "Петър Богдан“ – Монтана
Участниците в специалната категория "Детски градини“ показаха, че и най-малките не отстъпват по креативност, желание за победа и старание на по-големите деца и ученици. Призьорите в тази категория са:
• ДГ №9 "Ален мак“ – Варна
• ДГ №8 "Вечерница“ – Благоевград
• ДГ "Гина Кунчева“ – Карлово
BG Бъди Активен благодари на всички училища, детски градини, учители, родители, треньори и ученици, които се включиха и допринесоха за успеха на инициативата.
Европейският ден на спорта в училище е част от дългогодишната програма на BG Бъди Активен – "Раздвижваме България“. Инициативата се реализира с подкрепата на програмата "Еразъм+“ на Европейската комисия и е ключово събитие в рамките на Европейската седмица на спорта #BEACTIVE.
Стела Николова: Не може да си позволим да чакаме държавата да показва мижав интерес към град Варна
