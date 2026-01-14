Варненска детска градина се похвали с нововъведение
В новото пространство децата ще имат възможност да изследват, да планират, да създават и да откриват света чрез LEGO конструктори, като по естествен и забавен начин развиват ключови умения и компетентности, необходими за съвременното образование.
Празничното откриване беше съпътствано от специален поздрав от децата към гостите, който създаде топла и емоционална атмосфера. Събитието продължи със забавни състезателни игри с LEGO комплекти, в които участваха четири отбора, облечени в цветовете на LEGO. Игрите насърчиха сътрудничеството, състезателния дух и радостта от съвместното творчество. В знак на признание и поощрение бяха осигурени награди за всички участници, защото всяко дете е победител, когато учи и се забавлява.
Ръководството на ДГ9 "Ален мак" изрази благодарност към педагогическия екип, партньорите и родителската общност за подкрепата и съвместните усилия за реализиране на инициативата. Откриването на LEGO кабинета е още една стъпка към създаването на модерна, стимулираща и подкрепяща образователна среда, в която децата растат щастливи, уверени и мотивирани да развиват своя потенциал – тухличка по тухличка.
