В Детска градина №9 "Ален мак" във Варна бе официално открит нов LEGO кабинет – съвременно образователно пространство, в което ученето се случва чрез игра, експериментиране и творчество. Той е създаден с цел да стимулира детското въображение, логическото мислене, екипната работа и увереността на децата в собствените им възможности.В новото пространство децата ще имат възможност да изследват, да планират, да създават и да откриват света чрез LEGO конструктори, като по естествен и забавен начин развиват ключови умения и компетентности, необходими за съвременното образование.Празничното откриване беше съпътствано от специален поздрав от децата към гостите, който създаде топла и емоционална атмосфера. Събитието продължи със забавни състезателни игри с LEGO комплекти, в които участваха четири отбора, облечени в цветовете на LEGO. Игрите насърчиха сътрудничеството, състезателния дух и радостта от съвместното творчество. В знак на признание и поощрение бяха осигурени награди за всички участници, защото всяко дете е победител, когато учи и се забавлява.Ръководството на ДГ9 "Ален мак" изрази благодарност към педагогическия екип, партньорите и родителската общност за подкрепата и съвместните усилия за реализиране на инициативата. Откриването на LEGO кабинета е още една стъпка към създаването на модерна, стимулираща и подкрепяща образователна среда, в която децата растат щастливи, уверени и мотивирани да развиват своя потенциал – тухличка по тухличка.