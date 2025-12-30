Варненска екокампания спаси 725 дървета през 2025 г.
©
Това прави 725 спасени от изсичане дървета, които иначе биха отишли за нуждите на хартиената индустрия. Заедно с тях, общата сметка от последните 25 години прави: 1 096 234 кг. рециклирана хартия или 21 606 спасени дървета. Нашата виртуална гора вече е цели 216 декара! Вижте тук повече информация за кампанията и участниците в нея.
