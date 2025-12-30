Сподели close
Със седем декара порасна виртуалната гора на мисия "Лист по лист“ на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Това стана благодарение на 110 офиси, компании, училища , детски гради и семейства, които се включиха в кампанията през 2025 г. С общи усилия бяха събрани и предадени за рециклиране 41 879 килограма отпадъчна хартия, съобщи Илиян Илиев - учредител и председател на Управителния съвет на Сдружение "Обществен център за околна среда и устойчиво развитие".

Това прави 725 спасени от изсичане дървета, които иначе биха отишли за нуждите на хартиената индустрия. Заедно с тях, общата сметка от последните 25 години прави: 1 096 234 кг. рециклирана хартия или 21 606 спасени дървета. Нашата виртуална гора вече е цели 216 декара! Вижте тук повече информация за кампанията и участниците в нея.