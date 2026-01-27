Варненска галерия представя български художници в Италия
Проектът е организиран от българската галерия "Ларго“ в партньорство с Италианската екслибрис асоциация и община Бодио Ломнаго и е финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз – NextGenerationEU. Изложбата представя 40 произведения на десет български и трима италиански художници и беше представена за първи път през ноември и декември 2025 г. в град Варна, България.
Публиката в Италия ще види творби на най-изтъкнатите съвременни български и италиански художници, работещи в областта на графиката и екслибриса: Петър Лазаров, Юлиян Йорданов, Анна Тихонова-Йорданова, Димо Колибаров, Васил Колев-Васильо, Христо Найденов, Христо Керин, Румен Нечев, Светослав Косев и Димо Миланов от България и Мария Мадалена Тучели, Силвана Мартиньони и Иво Мозеле от Италия.
Инициативата има за цел да популяризира българската култура и съвременната графика сред италианската публика, както и да насърчи културния обмен между Република България и Република Италия.
За откриването на изложбата в Италия ще отпътуват голяма част от участващите български художници. Партньорите от италианска страна са предвидили срещи и културен обмен, а организаторите се надяват те да доведат до нови подобни проекти в бъдеще.
