Професионалната гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров“ – Варна приключи успешно изпълнението на проект № 2024-1-BG01-KA121-VET-000204515 по програма "Еразъм+“, КД1 "Образователна мобилност на граждани“, сектор "Професионално образование и обучение“. Общият му бюджет е 46 850 евро, съобщиха от Областния информационен център във Варна.Основната цел е прилагане, надграждане и обмяна на професионалните знания и умения на ученици и учители от ПГИ "Д-р Иван Богоров“ в условията на мултикултурна среда, както и развиване на ключови компетенции, необходими за личностно и професионално усъвършенстване.В изпълнение на проекта възпитаници на гимназията от 11 клас от всички специалности са се включили в мобилност в края на миналата година в Брага, Португалия, където са стажували в местни компании и са упражнили и надградили своите професионални умения в областта на графичния дизайн, дигиталния маркетинг, софтуерните и хардуерните технологии и бизнес администрацията.В рамките на проекта, през месец май тази година, преподаватели от училището са участвали в квалификационни курсове в Дъблин, Ирландия, с цел повишаване на професионалната квалификация и обмяна на добри практики в европейска среда.Част от заключителните дейности е провеждането на открит урок по предмета "Дигитални технологии в бизнеса“ с 10 клас – специалност "Програмно осигуряване“, на тема "AI генератори – дигитални съюзници в бизнеса“.