Варненска гимназия се сдоби с ултрамодерен дигитален център
Павел Попов изрази увереността си, че новият дигитален център ще издигане качеството на професионалното образование в училището, което подготвя голяма част от най-важните кадри за икономиката на Варна. По думите му реализацията на мащабния проект е и отличен пример за това как европейското финансиране, допълнено от собствените средства на гимназията, спомага за изграждане на изцяло нова структура и подобряване на материалната база за професионална подготовка.
Антоанета Хинева също поздрави гимназистите и екипа на училището с изграждането на новото пространство, което обединява практическите уроци в сферата на ресторантьорството с модерните дигитални технологии. Тя призова учениците да продължават да изискват и да получават най-доброто от преподавателите си и от съвременната материална база, с която училището разполага.
STEM центърът "Дигитален шеф" е финансиран чрез Механизма за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта е 346 400 евро, от които 180 048 евро са финансирани по процедурата за изграждане на училищна STEM среда, а 166 352 евро са собствен принос на гимназията. Той е разположен на обща площ от близо 150 кв. м и обхваща зали, учебна кухня, демонстрационно пространство и прилежащи помещения.
Учениците от специализираните паралелки демонстрираха възможностите на съвременната техника, с която е оборудван "дигиталният шеф" –3D принтери и 3D скенери, включително специализиран 3D принтер за шоколад, хранителен принтер и хранителен 3D скенер. Инсталирани още плотер, VR очила и интерактивен дисплей, които дават възможност за създаване на 3D виртуална кулинарна библиотека и реализация на иновативни ученически проекти. Оборудвана е още учебна кулинарна работилница със зони за експериментална работа и за презентации, с възможности за отдалечен достъп, използване на облачни технологии, провеждане на конферентни връзки и управление чрез гласови команди. Всичко това дава възможност на учениците да учат чрез експерименти и преживявания, като използват дигиталните технологии за създаването на авторски кулинарни произведения.
Оборудвани са още шест класни стаи с интерактивни панели, актова зала за презентации, дискусии и мултифункционални събития. В STEM центъра ще се провеждат занятия по информационни технологии, математика, автоматизация на производството, технологичен контрол, приложна декорация, кулинарни техники и технологии, технология на сладкарските изделия, микробиология и хигиена на храненето и други специализирани предмети.
През настоящата учебна година в ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" се обучават 1037 ученици в 40 специализирани паралелки в различни професионални направления.
