Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски“- Варна е едно от училищата, които ще участват в изпълнението на проекта "Успех за теб“. Той се финансира от Програма "Образование“ 2021 – 2027 г. Общият му бюджет е 201 496 877, 24 лв. Бенефициент е Министерството на образованието и науката (МОН), съобщиха от Областния информационен център във Варна.Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.Сред дейностите, които ще бъдат изпълнени по проекта, са: повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, включително нови в системата учители, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, обучения на педагогическия персонал; интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес; допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование; допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование; провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование.Очаква се за целия период на изпълнение на проекта да бъдат подкрепени общо 96 279 ученици и техните родители, както и да бъдат проведени обучения за малко над 4000 учители и непедагогически персонал за работа с деца и ученици от уязвими групи.Проектът е стартирал на 27.01.2023 г. и ще продължи до 31.12.2027 г.