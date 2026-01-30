С първо място за отбора на Първа езикова гимназия в състезанието Moot Court, се похвалиха от елитното варненско училище.Отборът в състав: Антония Душева – 12 клас, Ванеса Цветкова – 12 клас, Никола Дюлгеров – 11 клас и Анна Якимова – 11 клас, спечели първо място сред 86 отбора от цялата страна в състезанието Moot Court. Състезанието представлява симулация на реален съдебен процес, при който участниците влизат в ролята на адвокати, подготвят правни аргументи и ги защитават устно пред жури, подобно на истински съд.Освен устната защита пред жури, отборите подготвят и писмен правен доклад по казуса, в който представят аргументите си, както се прави в истинската съдебна практика.Оценяват се правните знания, логическото мислене, екипната работа и умението за публично представяне. Като част от наградата отборът получи и достъп до онлайн курс на Харвардския университет по темата за защита на личните данни и технологии (Data Privacy and Technology).