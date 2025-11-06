Варненска област се нарежда на четвърто място у нас по издадени разрешителни за строеж през третото тримесечие на тази година. Първото място е за област Пловдив, а втори и трето са съответно София – град и София – област. Любопитното е, че местните администрации в общините във Варненско са издали двойно по-малко разрешителни, спрямо тези в Пловдивско.Това става ясно от данни на Териториалното статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна“.През третото тримесечие на 2025 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 215 жилищни сгради с 1 236 жилища в тях и със 140 749 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 9 665 кв. м РЗП, както и на 66 други сгради с 83 052 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 3.9%, но жилищата в тях намаляват със 7.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 9.5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава ръст както при броя им - с 43.5%, така и при разгънатата им застроена площ - с над три пъти и половина. В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 27.2%, жилищата в тях - с 49.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 43.8%. С 43.5% нарастват издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и разгънатата им застроена площ - с близо два пъти и половина.По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 442 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София (столица) с 230 броя и София с 226 броя. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 3 744 и София (столица) - 3 000. През третото тримесечие на 2025 г. в област Варна е започнал строежът на 145 жилищни сгради с 662 жилища в тях и с 88 651 кв. м разгъната застроена площ и на 34 други сгради с 35 692 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 18.1%, жилищата в тях - с 19.2%, докато разгънатата им застроена площ се увеличава с 4.0%. При започнатите други видове сгради и тяхната застроена площ е регистриран ръст, съответно със 70.0 и 118.9%. В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 23.9%, но жилищата в тях намаляват с 40.3%, както и разгънатата им застроена площ - с 25.7%. Започнал е строежът на 126.7% повече други видове сгради с над шест пъти по-голяма РЗП. По започнато строителство на нови сгради област Варна е на пето място в страната. Преди нея са областите: Пловдив - 287 жилищни и 62 други сгради; София (столица) - 308 жилищни, 5 административни и 30 други сгради, София - 174 жилищни и 44 други сгради и Стара Загора - 122 жилищни и 93 други сгради.