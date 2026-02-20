Варненска потайност: Помните ли, че тук имаше паметник на Айнщайн?
Хиляди дори не са били родени, когато той бе монтиран пред сградата на Планетариума в Морската градина. Днес в рубриката на Varna24.bg – "Варненски потайности“, ще припомним за него.
Той е открит на 30 декември 2025 година. Поставен бе по повод Световната година на физиката.
Образът на гения на науката бе направен от пластмаса, за да се избегне кражбата му. Той бе прикрепен върху скален къс от андезит.
Така и не можа да навърши 2 години. Дни преди втория му "рожден ден“ вандали го потрошиха.
Сега единствено носът на барелефа се съхранява в Планетариума, като физиците, математиците и научните среди на Варна се надяват все някога да бъдат заделени средства за неговото възстановяване.
"Само две неща са безкрайни – Вселената и човешката глупост, като за първото не съм сигурен!“ Тази иронична фраза, която често се приписва на Айнщайн, подчертава, че безграничната глупост на хората е по-очевидна от неограничеността на самата Вселена. Дано някога отново бъде монтиран паметник на гениалния учен в морския град.
