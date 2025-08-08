ЗАРЕЖДАНЕ...
"Варненска потайност": Скрит в гората манастир
Това е "Рождество Богородично“, който е днешният "герой" в рубриката на Varna24.bg - "Варненска потайност".
Обителта се намира в местността Сотирa (в превод от гръцки – Спасител). Разположен е в ляво от главния път бул. "8-ми Приморски полк" по пътя за квартал "Виница". Отбивката е в малка уличка и на оградата в началото е изписано "За Манастира“.
През годините мястото става познато на мнозина като лечебно и свято и в храма са идвали посетители от цялата страна и чужбина. Много са кръщенетата и други тайнства за приемане на християнската благодат в сърцето и живота, които са се случили тук през годините. Храмовият празник е на 8 септември, когато православната църква отбелязва Рождество на Пресвета Богородица.
