Варненска потайност! Знаете ли къде може да видите уникален horse block?
И все пак векове наред хората са се качвали на гърбовете на конете, тъй като тези животни са най-бързото нещо, чрез което да се предвижат на дълги разстояния.
Как са го правили?
Става чрез horse block – специално каменно или дървено приспособление, подобно на стъпало, на което човек да се качи, за да се метне на коня.
Днес – в рубриката на Varna24.bg – "Варненски потайности“, ще ви покажем единствения запазен до наши дни horse block в морския град. Намира се на улица "Любен Каравелов“, в карето между улиците "Братя Миладинови“ и "Македония“. Прилича на вкопан наполовина мелничен камък.
Конският блок или камък за каруца е помощно средство за качване и слизане от кон или каруца.
Конските блокове били особено полезни за жени, яздещи странично седло или пилион, т.е. "ездащи двойно“, позволявайки конят да бъде яхнат или слязън, с достойнство и грация. Жените често яздели зад съпрузите и слугите си.
Често са били разположени по главните улици и извън кръчми.
Най-добре е конят да се качва с помощта на horse block, защото е по-лесно за ездача да го качи, това оказва по-малко напрежение върху стремената при качване и намалява вероятността седлото да се изплъзне на едната страна при качване, като по този начин се намалява вероятността от падане и евентуално нараняване на ездача. Конят или понито се качват от "близката“ страна, т.е. от лявата страна на коня.
Нorse block са били често срещани до края на 18 век. Те все още се използват в конните центрове, но вече не са придатък на ханове, църкви, ферми, селски къщи и др.
