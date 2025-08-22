ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненска потайност: Знаете ли къде се намира къщата с котката-сфинкс?
Днес тя, както и друга котка, е "герой" в рубриката на Varna24.bg - "Варненска потайност". В центъра на града - на ъгъла между улиците "Стефан Караджа" и "Братя Миладинови", има красива стара сграда, която "влезе в 21-ви век, с модерна надстройка. На нея има две котки. Едната е котка-сфинкс над централния фронтон, дело на скулптура Кирил Янев, а другата от към ул. "Стефан Караджа" е черно котенце, дело на проф. Венелин Божидаров.
Котките са неизменна част от живота на Варна и са увековечени в тази сграда.
Старата част от къщата е построена през 1905 година. Била е на Анастасия д-р Желязкова. Проектирана от инж. Богдан Морфов за жилищна сграда. Преустройството, дело на арх. Тодор Даскалов от Fekta Architectural Studio, започва през 2015 г. и завършва през 2019 г.
Анастасия д-р Желязкова е родена през 1845 г. в Копривщица. Дъщеря е на чорбаджията Цвятко Узунов и сестра на революционера Атанас Узунов. Тя е образована в Цариград, след което работи като учител в Калофер и Пловдив, където през 1869 г. основава женско благотворително дружество "Майчина грижа".
След Освобождението тя и съпругът й - д-р Младен Желязков, се местят във Варна, където той бива командирован. А. Желязкова членува във варненското женско благотворително културно-просветно дружество "Майка“, а по-късно е негов председател. През 1897 г. дружеството открива първото професионално училище във Варна, наречено "Трудолюбие“. Друга обществена организация, създадена и ръководена от А. Желязкова, е "Милосърдие". На него тя завещава дома си, който впоследствие става училище за слепи деца.
