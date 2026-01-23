Варненска потайност! Знаете ли за дървото, съвременник на Казанова?
© Varna24.bg
И докато той е жив само с нарицателното си име, то във Варна има живо създание, родено в същата година, когато на бял свят се е появил Казанова.
Това е едно вековно дърво и днес е "герой“ в рубриката на Varna24.bg – "Варненски потайности“.
Може да го видите в курортния комплекс Св. св. Константин и Елена. То е полски бряст (Ulmus campestris), чиято възраст се оценява на над 300. Дървото е една от интересните природни забележителности в района и символ на устойчивостта на природата в първия български черноморски курорт. Високо е 18 метра, с внушителна обиколка на ствола от 4,91 метра. Намира се в непосредствена близост до Международния дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри".
Този бряст е един от 10-те вековни дървета, които се намират на територията на Варна. Информацията за тях се съхранява в специален регистър в общинската дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“.
Това са дървета от видовете атласки кедър, хималайски кедър, либуцедрус, чинар, липа, бяла топола, полски бряст и цер. Най-младото от дървета, включени в регистъра, е хималайски кедър, който е на над сто години и намира се в двореца Евксиноград. А най-старото е чинар - на 1056 г., на територията на "Галатекс“ АД (бивша текстилна фабрика "Първи май") в квартал "Аспарухово“.
