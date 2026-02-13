Варненска потайност: Знаете ли за мистерията на това дърво?
Намира се на централната алея – между Пантеона и Шокъровия канал, в непосредствена близост до розариума. Десетки, стотици минават ежедневно край него без да подозират за тайната му.
Днес в рубриката на Varna24.bg – "Варненски потайности“, ще разкажем за нея.
На това дърво преди много години е бил завързан мечок. Това е Максим - първото животно на Варненския зоопарк. Подарен е на Варна от моряците на ескадрен миноносец "Георги Димитров" през 1956 г. Тогава в морския град е нямало зоокът. Нито една ограда не би могла да задържи гиганта. Така се стигнало до решението той да бъде завързан с верига на това дърво. Веднага станал любимец на варненци, особено на децата, които не са виждали такова животно на живо. С мечокът е подарен на града и еленът Лонгоз. За него била скована ограда. За обучителния ефект, каквато е и целта на Зоопарка и сега, тогава се взело решение за обособяването на кът с животни, където децата да ги виждат на живо, да учат за тях, за техните навици, как се хранят, как изглеждат.
Така началото на Варненския зоопарк е поставено на 30 април 1961 г. Основното строителство е в периода 1958-1961 г., проектант на по-голямата част от клетките е архитект Бистра Маркова, други са дело на архитект Кръстан Каракашев. Голяма е и заслугата на тогавашния кмет на града Николай Бояджиев.
До построяване на мечкарника Максим е бил вързан с верига за едно дърво. В мечкарника е заселен през 1958 г. Езерата са населени с розови пеликани. До 1973-74 г. са получени животни от зоологическата градина в София и от зоопаркове в чужбина – кенгуру, лами, пантера, пингвин, лебеди от Берлин и др. През 1994 г. в зоологическата градина има около 50 вида животни, като най-възрастните са камилата Мартин (24 г.) и мечките Мартин и Марга, родени през 1972 г.
