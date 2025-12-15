Варненската Арт Галерия 12 изпраща годината с интересна фотоизложба
Експозицията ще бъде открита днес (15 декември 2025 г.), от 17:00 часа.
Доц. д-р Стоян Павлов, д.м., ръководител на Учебен сектор по Дерматология и венерология в МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, е отдадена фигура в медицинската наука: близо 100 научни публикации в български и чуждестранни издания, 2 монографии, десетки участия в национални и международни научни форуми.
Макар да е роден далеч от Варна, още от ученик доктор Павлов носи в себе си любопитство към морето, брега и безкрая на хоризонта. Помни първия си фотокръжок в Търговище и първите фотоапарати "Зенит“ и "Практика“.
Той е редовен участник във фотографски форуми и изложби, водени от Фотофорум, където негови кадри са били публикувани на челната страница и номинирани в категории като "Пейзаж“, "Дива природа“, "Стрийт фотография“ и др.
Фотографиите, които представя в Арт Галерия 12, са заснети по Българското Черноморие през последното десетилетие – неговото лично обяснение в любов към всеки изгрев и всеки залез.
Изложбата ще е открита днес от 17:00 часа, Арт Галерия 12, ул. "Преслав“ 26 (сградата на Областната администрация във Варна). Ако не успеете да посетите откриването, експозицията може да бъде разгледана всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 часа.
Икономистите за Варна и региона: Заетостта е най-високата в страната, но местните данъци са сравнително високи
