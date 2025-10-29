Загрижен въпрос отправиха от варненската асоциация "Сигурност“: Ако военен дрон падне на плажа на Златни пясъци, какво ще е отражението върху туризма? Причината за него е притеснението от продължаващата война в Украйна, която освен за Европа, носи много тежки последици и за България, и в частност Варна."Загубихме шанса да бъдем място за преговори между Русия и Украйна“, заяви днес на пресконференция председателят на организацията о.р. полк. Марин Черкезов.Категоричен е, че Варна е геостратегически град, в близост до военните действия. Още по-голяма роля играе и факта, че в морския град се намира координационен център на НАТО.Обяснява, че заради пасивната роля на правителството Варна е подложена на риск от руски ракети. Асоциацията е за неутралитет на България, защото при падане на бойни дронове в курортите ни, това ще се отрази негативно на туризма, който е структуроопределящ за икономиката на сама на Варна, но и на Североизточна България.