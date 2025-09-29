Модната сцена у нас бе озарена от истински спектакъл по време на единственото по рода си събитие Code Fashion Runway, където Ателие TAILOR - на варненската дизейнерка Румяна Иванова, която е и Мисис България 2023, представи своята най-нова колекция бални и официални рокли – MIDNIGHT ECLIPSE.Колекцията впечатли с елегантни силуети, смели линии и изключително внимание към детайла, превръщайки се в акцент на вечерта. Вдъхновена от мистиката на нощта и изяществото на модерната жена, MIDNIGHT ECLIPSE обещава да зададе нови стандарти в българската мода за сезон Есен/Зима 25/26.Екипът на TAILOR изразява своята благодарност към организаторите от CodeFashion за високия професионализъм и перфектната организация на събитието.Новата колекция вече може да бъде открита в бутика на TAILOR във Варна.Модните почитатели ще могат да я видят съвсем скоро и в ефира на единствената българска модна телевизия, както и в нашите канали, където ще споделим ексклузивни кадри от бляскавото представяне.