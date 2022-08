© Варненската галерия A&G Art Meeting отваря вратите на новото си пространство в края на август за всички, изкушени от изкуството. То се намира на ул. "Любен Каравелов“ 8.



Станал известен с високия критерий и безкомпромисния подбор на артисти, екипът на галерията дава старт на творческия сезон с изложба живопис, която ще достави истинско удоволствие на ценителите. Анна Халамян и Герхард Хорнман канят трима български художници от най-висока класа – Веселин Начев, Димитър Генчев и Милко Божков.



Докато Веселин Начев и Милко Божков са любимци на публиката във Варна, то пловдивчанинът Димитър Генчев за пръв път се среща с нея. Творбите му са забележителни и няма да оставят зрителите равнодушни.



В картините си преследвам необичайно красивото – казва Генчев. Процесът е като лов, в който плячката многократно превъзхожда ловеца по бързина, ловкост и хитрост. Тя най-често се изплъзва и аз преглъщам разочарованието от несполуката. В някои редки случаи успявам да уловя диханието на тази красота. Тогава щастието е неописуемо. Платната ми са резултата от това трескаво търсене. Те са изпълнени с разочарование и възторг.



Веселин Начев се разкъсва между ритуалното, тревожното, позитивното и оптимистичното. Силният вътрешен драматизъм, разтърсващите чувства, които може би накрая водят към смирение, ни завладяват категорично в неговите платна.



Чрез своя фин и деликатен почерк Милко Божков ни пренася в една тиха вселена, лишена от човешко присъствие. Там главни герои са ябълките /най-често изгнили/, търкулнати в тревата или в снега, камъкът, зимните косове, гнездото и безкрайното време.



Изложбата не е концептуална, нейното мото е "Отново“. Откриването е в 18:30 часа на 31.08.2022 г. Може да разгледате експозицията до 06.10.2022 г.



Посещенията са от сряда до събота между 16 и 19 часа или с предварителна уговорка на телефонен номер: 088 558 1473.



A&G Art Meeting, Варна, ул. "Любен Каравелов“ №8



За авторите:



Димитър Генчев (роден 1985 г. в Пловдив, България) живее и работи в родния си град. Придобива бакалавърска и магистърска степен по живопис в Националната художествена академия в София при проф. Валентин Колев. Завършва Утрехтския университет по изкуствата (HKU), специалност визуални искуства в класа на Лиевен Хендрикс. През 2012 г. Генчев е приет в резидентна програма Rijksakademie van Beeldende Kunsten в Амстердам. След успешен двугодишен престой там, неговите творби са показани в редица изложби и кураторски проекти като: “Beauty and Decay“, самостоятелна изложба заедно с Петер Бугенот, куратор Анне Берк, Музей за съвременно изкуство, Ситард, Холандия (2020); "Object Love", куратор Анне Берк и Фритз Емсландер - Музей за съвременно изкуство Морсбройх, Леверкузен, Германия (2020); "Поколение между ентусиазъм и разруха", изложба на български художници в Каскаденкондензатор, Листе арт панаир, Базел, Швейцария (2019); "Чуйте ни, артистичен интелект", куратори Натали Хойос и Райналд Шумахер, Изложба на творби от колекция Дойче Телеком, Пловдив (2019); "Финале", Изложба на художниците, спечелили последното издание на наградата на Гауденц Б. Руф, куратор Мария Василева, галерия Структура, София (2019); "Форсиране на Избора“, куратор Галина Лардева, Национални есенни изложби, Пловдив (2015).



През 2016 г. творби на Генчев са подбрани от куратора Ноор Мартинс за секцията "Prospects & Concepts" на панаир Арт Ротердам, Холандия. Негови самостоятелни изложби са: "Семеен Портрет“, галерия Сариев, Пловдив (2020); "Unchangeable“ - галерия Рутгер Бранд, Амстердам (2020); "Добрите машини“, куратор Весела Ножарова, галерия Кредо Бонум, София (2018);



"Sweet Pea“ галерия Герхард Хофланд, Амстердам (2017).



През 2014 и 2016г. авторът получава подкрепа от Mondrian Fond, Амстердам за млад автор и за реализиране на художествен проект.



Творбите на Димитър Генчев са част от частни и корпоративни колекции като: The Nederlandsche Bank, Амстердам, Menzis, Холандия, KPMG, Амстердам, Meijburg & Co, Амстердам и Secrid, Хага.



Веселин Начев е роден на 02.11.1958 г. в Бургас. Завършил Художествена академия София през 1985г, живопис в класа на проф. Иван Кирков. Доцент по изкуствознание и изобразително изкуство (живопис) – ВАК.



Участвал е в множество национални и международни колективни изложби. Има близо 40 самостоятелни изложби в страната и чужбина.



Награди: 1989 г - награда за живопис на Министерство на културата - ОХИ Ястребино, 1989 г - Специална селекция на Биенале на миниатюрата- Торонто, Канада, 1996 - “Награда “Варна" за принос в изобразителното изкуство, 2005 Награда- музей “Георги Велчев" Варна, 2007 - Номинация за награди за съвременно българско изкуство М-тел, 2009 - Награда на галерия "Буларт", 2014 - Номинация за награда "Владимир Димитров- Майстора", 2014 - Класиран на конкурса за ателиета Сите-де-з-ар , Париж през 2015 г., 2016 - Национална награда 'Алианц България“, 2019 - Национална награда за живопис "Захари Зограф 2018".



Живее и работи в село Орешак, област Варна.



Милко Божков е роден през 1953 г. във великотърновското село Ресен. През 1972 г. Завършва Художествената гимназия в София. През 1978 г. завършва Националната художествена академия в класа по живопис на Добри Добрев. Член на Съюза на българските художници.



Има над 80 самостоятелни изложби. Излага самостоятелно в Австрия, България, Германия, Люксембург, Полша, Русия, Франция, Холандия, Чехия и Швеция. Участва в над 100 общи художествени изложби за живопис или графика в България и в чужбина.



Негови творби са притежание на Библиотеката на Конгреса в САЩ, Националната библиотека на Франция, Чешката национална галерия и частни колекции в чужбина.



Носител е на националните награди за живопис "Захари Зограф“ (2002) и "Владимир Димитров–Майстора“ (двукратно). Носител на орден "Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен.