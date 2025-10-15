Държавна опера Варна подновява детските ателиета "Оперни тайни“, които стартираха в началото на 2025-та и се радват на огромен интерес от най-малките почитатели на изкуството и техните родители и учители. Детските ателиета, проект на режисьора Сребрина Соколова, са част от политиката на оперния театър за приобщаване на млада публика и запознават децата с аспектите на операта и елементите на всеки спектакъл по забавен и интерактивен начин. Във всяко ателие са включени разнообразни игри, цветни печатни материали, демонстрации, мултимедийни прожекции, разходки зад кулисите и практически занимания. Занятията са с продължителност 45 минути и са подходящи за деца на възраст между 6 и 12 години.Първото есенно ателие е на 25 октомври – световният ден на операта. Темата му е "Запознаване с оперното изкуство“, водещ е драматургът на Варненска опера Евгения Стефанова, участва и сопраното Лилия Илиева-Михайлова.Децата ще се запознаят с историята на оперното изкуство, с творческите и техническите му аспекти. Те ще могат да се докоснат до магията на създаването на един спектакъл, да научат колко различни специалисти са необходими и дори да се включат в този процес.Следващата дата е 8 ноември. Билетите са в продажба на касата наОперата. Записвания и повече информация на тел. 052 665020.