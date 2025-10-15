ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненската опера подновява ателиетата за деца
Първото есенно ателие е на 25 октомври – световният ден на операта. Темата му е "Запознаване с оперното изкуство“, водещ е драматургът на Варненска опера Евгения Стефанова, участва и сопраното Лилия Илиева-Михайлова.
Децата ще се запознаят с историята на оперното изкуство, с творческите и техническите му аспекти. Те ще могат да се докоснат до магията на създаването на един спектакъл, да научат колко различни специалисти са необходими и дори да се включат в този процес.
Следващата дата е 8 ноември. Билетите са в продажба на касата на
Операта. Записвания и повече информация на тел. 052 665020.
