Варненската опера представя премиерно "Най-щастливият човек"
©
Либретист на операта "Най-щастливият човек“ е Максим Асенов. Спектакъла ще дирижира Нелко Коларов, а режисьор е Вера Стойкова, директор на Варненския куклен театър. В главните роли са солистите на Държавна опера Варна Лилия Илиева-Михайлова, Артьом Арутюнов, Гео Чобанов, Силвия Ангелова.
Операта е подходяща за деца и възрастни и съчетава класическо пеене и актьорски диалози. Сюжетът е издържан в приказна стилистика с класическа борба между доброто и злото, но засяга и вечни философски теми за щастието, изкушението и изборите, които правим. Едно момче е влюбено в своята Мечта, двамата живеят идилично в красива гора, но се появява Гарванът, който им завижда, а на помощ му се притичва неговата сестра – Змията. Щастието е поставено на изпитание, а краят ще изненада зрителите.
Визуално спектакълът е решен така, че да носи необходимата ефирност на мечтите. Костюмите и сценографията са поверени на художничката Адриана Добрева, а прожекционният мапинг е дело на двукратния носител на Икар Тодор Тодоров. Важна е и ролята на хористите, които се превъплъщават в различни герои с напредване на сценичното действие. "Хепиендът трябва да остане в нас, да ни накара да се замислим до каква степен сме способни да следваме мечтата си и до каква – да се доверяваме на чужди съвети в живота си. В тази приказка има много поука, подходяща за всички възрасти“, казва режисьорът Вера Стойкова. "Най-щастливият човек“ ще се играе премиерно на 6 февруари от 19 часа и на 7 февруари от 12:30 часа на Основна сцена на Варненската опера.
