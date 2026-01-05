Варненската опера провежда безплатни майсторски класове по пиано и дирижиране
В началото на 2026 г., през януари и февруари, Варненската опера продължава да реализира проекти с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU), във връзка с одобрено предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.021-0011 "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна", финансирано по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС по процедура № BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.
От 26 до 29 януари в Операта ще се проведат безплатни майсторски класове (без такса за участие) с изявените италиански музиканти Джузепе Албанезе (пиано) и Якопо Сипари ди Пескасероли (дирижиране). В симфоничния концерт, също с вход свободен, на 30 януари със солист Албанезе и диригент Якопо Сипари ще се включат участници в класовете.
Кандидатстващите за участие в майсторските класове пианисти и диригенти могат да изпращат своите заявки (автобиография и по възможност видео файл с тяхно изпълнение) до 19 януари на имейл адреса на артистичния секретар на Държавна опера Варна: artsecretary@tmpcvarna.com. Всички селектирани кандидати ще получат уведомление до 22 януари.
