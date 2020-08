Варненската опера с Концерт край Фонтаните в Деня на Варна

© Превърналият се в традиционна част от събитията на Община Варна за Деня на Варна концерт на Оркестъра на Варненската опера край Фонтаните, и тази година ще зарадва жителите и гостите на морския град на 15 август. Концертът се реализира с финансовата подкрепа на фонд "Култура“ на Община Варна, съобщиха от пресцентъра на културната институция.



Вчера започнаха репетициите с оркестъра на пристигналия от Германия маестро Мартин Пантелеев, който ще дирижира празничния концерт. В програмата ще чуем шедьоври, създаващи много настроение, от Бизе, Верди, Дворжак, Веселин Стоянов, Любомир Пипков, Пучини, Гуно, Качини, Птичкин, Лехар, Калман, Фредерик Лоу и Андрю Лойд Уебър.



Участват солистите на Държавна опера - Варна, Свилен Николов, Жана Костова, Иво Йорданов, Веселина Андреева, Момчил Караиванов, Лилия Илиева и Велин Михайлов.



Веднага след първата репетиция с оркестъра маестро Мартин Пантелеев беше любезен да сподели очакванията си за концерта.



- Маестро, тази година случването на всеки концерт е плод на специално усилие на музиканти и организатори. Как виждате празничния концерт край Фонтаните в контекста на трудностите пред артистичната общност и публиките в Европа?



- Този концерт се е превърнал в една много хубава традиция и аз няколко години подред идвам във Варна да го дирижирам. Край фонтана цари една прекрасна атмосфера и аз всеки път се радвам от цялото си сърце. С фонтаните и чудесната музика се получава истински празник. А тази година всичко е много специално. Благодарен съм на Община Варна и на директора на ТМПЦ-Варна Даниела Димова, че продължават тази хубава идея за гражданите и гостите на града и в тази трудна година. За самия мен също е важен този концерт, той като в Германия, където живея, положението е много трудно по отношение на концертите. В близко бъдеще не се очертават изяви, така че за мен се получи добре – защото над 40 концерта загубих в този сезон. Сега е перфектна възможност да дойда.



- Всъщност, ние, варненската публика, през август се оказваме явно едни привилегировани хора, защото всеки ден имаме поне по две музикални събития.



- Наистина, смятам, че това е така. В Германия, където имам преки наблюдения, всички мерки за безопасност във връзка с корона вируса се спазват по един много стриктен начин. Най-много 30% от местата в залите могат да бъдат заети, а в момента, мисля, че са и затворени всички зали, единствено на открито може да се провеждат събития, и то с ограничения. Докато тук, във Варна, ние сме в един музикален рай и се надявам, че това ще донесе само позитиви, защото мисля, че хората имат нужда от нашето изкуство.



- Да не би да искате да кажете, че Варна е феномен в европейски мащаб?



- Като гледах афишите на Международния музикален фестивал "Варненско лято“ и "Опера в Летния театър“, а и другите събития – фестивали, концерти, Варна е истински музикален град, което е много важно за такъв красив град. Тук се обръща внимание не само на обикновения туризъм, но и на културния туризъм, който е много важен за една туристическа дестинация. Аз съм много щастлив, че мога да бъда част от музикалния афиш на лятна Варна.



- Каква е празничната идея на програмата на концерта за Деня на Варна?



- Винаги държа на такъв празник да има български автори. Веселин Стоянов е от доайените на нашето композиторско творчество, също Любомир Пипков – това са наистина композитори, които не могат да отсъстват на един такъв празник. Опитах се да бъде малко по-различна програмата от предишни години и мисля, че се получи хубав букет от известни и не съвсем известни арии, които зрителите ще чуят. Този път си позволявам да съм отново с моята стара приятелка - цигулката. Ще изпълним един аранжимент на "Аве Мария“ от Джулио Качини – музика на над 400 години, която и в днешно време звучи толкова актуално. Аз направих една обработка за струнен оркестър и цигулка и много се вълнувам, тъй като ще я изпълнявам за пръв път пред публика. Имаме млади талантливи солисти от екипа на Варненската опера – те са наистина прекрасни като гласове и интерпретация. Днес на първата репетиция с тях уточнихме как да звучат по-добре произведенията и аз смятам, че се получава една много хомогенна и красива продукция.



- Финалът традиционно ще е с оперетна музика, нали?



- В програмата ще има не само оперни и оперетни арии, има и мюзикълни произведения – ще чуем дуети от "Моята прекрасна лейди“ на Фредерик Лоу и "Фантомът на операта“ на Андрю Лойд Уебър. А накрая, разбира се, ще завършим с Калман - “Цял съм в радост, цял съм в щастие" из оперетата “Царицата на чардаша". Подготвили сме една богата палитра от опера, оперета, мюзикъл – за първи път правим такъв шпагат между трите музикални жанра и вярвам, че ще се получи истински музикален празник.



Началото на концерта е в 20:30 на централния варненски площад "Независимост“ край Фонтаните.



Вход свободен.



Повече информация за програмата на "Опера в Летния театър“ открийте в сайта:



www.operavarna.com и Фейсбук страницата на Държавна опера – Варна: Държавна опера Варна / State Opera Varna



ПРОГРАМА



1. Бизе - “Кармен" Увертюра



2. Верди - Ария на Ецио из “Атила", изпълнява Свилен Николов



3. Дворжак - Ария из “Русалка" изпълнява Жана Костова



4. Пипков - Ръченица из “Момчил"



5. Веселин Стоянов - Ария из “Хитър Петър", изпълнява Иво Йорданов



6. Пучини - “O mio babbino саго" изпълнява Веселина Андреева



7. Пучини - “O soave fanculla" из "Бохеми“, изпълняват Жана Костова и Момчил Караиванов



8. Гуно - “Je voux vivre" - Валс на Жулиета, изпълнява Веселина Андреева



9. Качини - “Аве Мария", изпълнява Мартин Пантелеев (цигулка)



10. Птичкин - Песен на Николка, изпълнява Иво Йорданов



11. Лехар - “Dein ist mein ganzes Herz" из “Страната на усмивките", изпълнява Момчил Караиванов



12. Лоу - “I could have dance all night" из “Моята прекрасна лейди", изпълнява Лилия Илиева



13. Уебър - “All I ask of you" изпълняват Лилия Илиева и Велин Михайлов



14. Лехар - "Lippen schweigen“



15. Калман - “Живот човешки" из “Царицата на чардаша" изпълняват Веселина Андреева и Свилен Николов



16. Калман - “Цял съм в радост, цял съм в щастие" из “Царицата на чардаша"