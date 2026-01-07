Варненската авторка Анна Палазова получи номинация за най-добра фантастична книга на 2025 година с романа си Пренареждане – мащабен приключенски трилър, който преплита история, мистицизъм и съвременен екшън.Номинацията идва от голяма българска жанрова общност Scifi.bg, добре позната на публиката с ежегодните си класации за най-добри филми и сериали. През годините именно активните ѝ членове определят кои заглавия са оставили най-силен отпечатък на екрана. За първи път обаче фокусът се разширява и към литературата, като 2025 година поставя началото на ново начинание – класация за най-добри фантастични книги, определяна изцяло от читателите."Пренареждане“ излиза в средата на 2025 година и в рамките на 360 страници отвежда читателя от България до Бразилия, през различни времена и епохи - от древни цивилизации и мистични племена, през нацистки експерименти от Втората световна война, до съвременна криминална реалност.Основна тема в книгата е вторият шанс - докъде може да стигне човек, ако получи възможност да "пренареди“ съдбата си, и каква цена се плаща за това.Анна Палазова дебютира през 2019 г. с романа "Кая“, а години наред е писала за културни и лайфстайл платформи. Повече от 13 години работи в ИТ сферата, в областта на човешките ресурси и администрацията, а писането остава нейното лично пространство за творчество и свобода.Тя е майка на момченце и съпруга на варненския артист Георги Енчев, който представи във Варна сценичната адаптация "Амок“ по Стефан Цвайг и е сред най-успешните български хореографи.