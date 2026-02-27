Мистична, приключенска, вълнуваща и непредсказуема – тя е литературната фурия Искра Урумова, която винаги знае как да изненада своите почитатели и да ги поведе на ново шеметно пътешествие.С "Последният милион“ авторката на обичаната поредица "Самодивски сезони“ направи рязък скок в жанра и ни поднесе книжна наслада с много екшън, страст и блясък. Сега идва времето читателите отново да се срещнат с енигматичната и смела мошеничка Кристоф… Андреа Кристоф. В книжарниците вече ви очаква втората книга от поредицата – "Първият изстрел“!В "Първият изстрел“ залозите са още по-високи, опасността спи на възглавницата до теб, а луксът е прогнила маска, която крие лицата на истинските чудовища.Андреа Кристоф твърде наивно вярваше, че от свободата я делят само няколко правилни хода. Сега тя е с един милион евро по-богата и официално е съпругата на един от най-влиятелните и арогантни испански мафиоти – Мартин Хосе Алварес.Ала съюзът между тях е роден от лъжа и заплаха и дори вълшебният меден месец на остров Родос не може да разсее напрежението помежду им. Андреа много добре знае, че Мартин крие тайни от нея. Самата тя трябва да води двойствен живот, за който той не бива да узнава за нищо на света.Паяжината от измами и лицемерие оплита все по-здрава хватка около сърцето на Андреа, а младата жена за пореден път е изправена на кръстопът. Престъпният ум на Мартин я привлича въпреки абсолютния хаос, който той внася в живота ѝ. Ала бракът помежду им сякаш има краен срок. И Андреа ще направи всичко възможно да оцелее в този смъртоносен танц на лудостта.Накъде ще е насочен "Първият изстрел“? Предстои да разберем в това истинско литературно пиршество за почитателите на историите с неочаквани обрати, екзотични дестинации, опасни врагове и съюзници.Умна, смела и изобретателна – също като огнената си главна героиня – Искра Урумова поднася майсторски специалитет и задава въпроса: "можеш ли да желаеш човек, който е готов да те пожертва"?Официалната премиера на романа "Първият изстрел“ ще се проведе във Варна на 5 март 2026 г. от 18:30 ч. в Campus 90 (бул. "Цар Освободител“ 90). Главни действащи лица в тази премиера, изпълнена с екшън, блясък и литературни приключения, ще бъдат Искра Урумова и модераторката на разговора – журналистката Галя Щърбева.