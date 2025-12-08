По случай Студентския празник днес, варненската полиция и тази година насочи вниманието на празнуващите към редица мерки и правила, които да гарантират безопасността по пътищата.1. С кого ще празнуваш?2. Той ли ще те вози, или ти ще шофираш?Сега е моментът, ти избираш!1. Нов водач си, нямаш много опит – по-добре намери кой да шофира, а ти се отдай на купона.2. Имаш опит в шофирането – тогава:- подготви автомобила за зимата:- гумите трябва да са за зимни условия или с протектор с дълбочина най-малко 4 мм;- резервната гума да е готова за използване и да е на достъпно място;- течностите трябва да са подходящи за зимата – антифриз, стъклопочистваща течност;- перата на чистачките да са здрави, топлинната инсталация да е изправна;- провери съдържанието на аптечката, обнови го и го допълни – не знаеш кога ще ти потрябва;- зареди вода за пиене и топли дрехи;- постави в багажника вериги за сняг;- зареди достатъчно гориво и се информирай за бензиностанции по пътя;- ако ще си с електрически автомобил, проучи за зарядни станции;- поддържай средствата за комуникация заредени, носи зарядни за тях;3. Кажи на най-близките си къде и с кого ще бъдеш, дай им телефонния номер на поне един от компанията.4. Не забравяй документите си – личните, на автомобила, резервации.5. Задай правилата за пътуване:- всички нека използват обезопасителни колани (не забравяй, че и ти подлежиш на санкция, ако пътниците не са с обезопасителен колан дори и ти да си);- определи нивото на шума – това може да гарантира сигурността на всички ви;- не се поддавай на емоциите и груповите провокации – спазвай правилата;6. Не шофирай след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози;7. Не шофирай, ако не се чувстваш отпочинал или имаш главоболие – помогни си с автоаптечката при необходимост.1. Убеди се, че е правоспособен водач.2. Дори да нямаш друг избор в момента, не пътувай с него, ако е употребил алкохол, наркотични вещества или техни аналози. Винаги има друго решение.3. Не му пречи по време на шофиране, не го провокирай да нарушава правилата. Мисли за сигурността – твоята и на останалите.4. Осведомете се за ремонти по маршрута на движение и за алтернативните пътища;5. Информирайте се за достъпността на мобилните мрежи; за бензиностанции.6. Ако изпаднете в рискова ситуация винаги първо сигнализирайте на Единния европейски номер за спешни повиквания 112, след това на близките си и накрая, ако е толкова важно се индикирайте в социалните мрежи.