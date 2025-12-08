Варненската полиция към студентите днес: Не шофирайте пили!
©
1. С кого ще празнуваш?
2. Той ли ще те вози, или ти ще шофираш?
Сега е моментът, ти избираш!
Ако ще шофираш ти:
1. Нов водач си, нямаш много опит – по-добре намери кой да шофира, а ти се отдай на купона.
2. Имаш опит в шофирането – тогава:
- подготви автомобила за зимата:
- гумите трябва да са за зимни условия или с протектор с дълбочина най-малко 4 мм;
- резервната гума да е готова за използване и да е на достъпно място;
- течностите трябва да са подходящи за зимата – антифриз, стъклопочистваща течност;
- перата на чистачките да са здрави, топлинната инсталация да е изправна;
- провери съдържанието на аптечката, обнови го и го допълни – не знаеш кога ще ти потрябва;
- зареди вода за пиене и топли дрехи;
- постави в багажника вериги за сняг;
- зареди достатъчно гориво и се информирай за бензиностанции по пътя;
- ако ще си с електрически автомобил, проучи за зарядни станции;
- поддържай средствата за комуникация заредени, носи зарядни за тях;
3. Кажи на най-близките си къде и с кого ще бъдеш, дай им телефонния номер на поне един от компанията.
4. Не забравяй документите си – личните, на автомобила, резервации.
5. Задай правилата за пътуване:
- всички нека използват обезопасителни колани (не забравяй, че и ти подлежиш на санкция, ако пътниците не са с обезопасителен колан дори и ти да си);
- определи нивото на шума – това може да гарантира сигурността на всички ви;
- не се поддавай на емоциите и груповите провокации – спазвай правилата;
6. Не шофирай след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози;
7. Не шофирай, ако не се чувстваш отпочинал или имаш главоболие – помогни си с автоаптечката при необходимост.
Ако ще пътуваш с приятел:
1. Убеди се, че е правоспособен водач.
2. Дори да нямаш друг избор в момента, не пътувай с него, ако е употребил алкохол, наркотични вещества или техни аналози. Винаги има друго решение.
3. Не му пречи по време на шофиране, не го провокирай да нарушава правилата. Мисли за сигурността – твоята и на останалите.
4. Осведомете се за ремонти по маршрута на движение и за алтернативните пътища;
5. Информирайте се за достъпността на мобилните мрежи; за бензиностанции.
6. Ако изпаднете в рискова ситуация винаги първо сигнализирайте на Единния европейски номер за спешни повиквания 112, след това на близките си и накрая, ако е толкова важно се индикирайте в социалните мрежи.
Още от категорията
/
Яма зее на натоварена варненска улица, хората: Колко коли трябва да се потрошат, за да я оправят!
05.12
Стела Николова за Портних: Ще продължа да настоявам като сигналоподател за фекалната тръба да бъде внесено обвинение
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благомир Коцев: Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат...
19:43 / 07.12.2025
Хеликоптер с провизии за екипажа на танкера "Кайрос" излетя от Ва...
14:44 / 07.12.2025
Мъж е в тежко състояние след катастрофа по пътя София - Варна
14:01 / 07.12.2025
Катастрофа затруднява движението на пътя Варна - София, има и лин...
12:54 / 07.12.2025
Служител на КАТ - Варна със сигнал за редица сериозни нередности ...
11:23 / 07.12.2025
Как варненци ще отбележат Никулден?
09:31 / 06.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.