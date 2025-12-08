Варненската полиция нареди спешна проверка по твърдения за нередности в КАТ
От пресцентъра на вътрешното ведомство в морския град обясниха, че е назначена проверка. Твърденията на служителя – Йовчо Бончев – техник – механик в горепосочената група, ще бъдат обследвани и при открити нередности ще бъдат взети необходимите мерки.
Припомняме, че служител на КАТ - Варна разкри за нередности в системата. Информацията сподели бащата на загиналата край Теглиш Сияна Николай Попов, който е категоричен, че още в понеделник ще предаде този сигнал на министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта и съобщенията.
Сигналът е публикуван първоначално от сдружение "Ангели на пътя" и изпратен от инж. Йовчо Анещев Бончев, техник – механик в група "Регистрация и отчет на пътните превозни средства“ (РОПС) към сектор "Пътна полиция“ – Варна.
