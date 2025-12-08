Сподели close
Областната дирекция на МВР във Варна излезе със спешна информация, относно твърдения за нередности в сектор "Пътна полиция“ Варна, в "Регистрации и отчет на пътните превозни средства“.

От пресцентъра на вътрешното ведомство в морския град обясниха, че е назначена проверка. Твърденията на служителя – Йовчо Бончев – техник – механик в горепосочената група, ще бъдат обследвани и при открити нередности ще бъдат взети необходимите мерки.

Припомняме, че служител на КАТ - Варна разкри за нередности в системата. Информацията сподели бащата на загиналата край Теглиш Сияна Николай Попов, който е категоричен, че още в понеделник ще предаде този сигнал на министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта и съобщенията.

Сигналът е публикуван първоначално от сдружение "Ангели на пътя" и изпратен от инж. Йовчо Анещев Бончев, техник – механик в група "Регистрация и отчет на пътните превозни средства“ (РОПС) към сектор "Пътна полиция“ – Варна.