Варненската полиция с голям удар на 15-ина километра от града
На място са извършени процесуално-следствени действия, а веществените доказателства са иззети по надлежния ред от разследващ полицай. 62-годишният водач, жител на Варна, е задържан за срок до 24 часа. Случаят е докладван на дежурен прокурор, като е образувано досъдебно производство.
По данни на полицията, мъжът е бил задържан и в предходни периоди във връзка с разпространение на акцизни стоки. Информацията показва, че той е имал предишна присъда "лишаване от свобода за срок от година и 10 месеца“ от 2018 г., която е изтърпял и през 2024 г. е реабилитиран.
Икономическа полиция засилва натиска върху търговията с акцизни стоки без бандерол, като регулярно провежда целенасочени акции. За ОДМВР -Варна контрабандата и ограничаването на щетите за бюджета остава приоритетен фокус, а усилията по пресичането ѝ продължават без прекъсване.
