Днес - 27 ноември, в сградата на ОДМВР – Варна, се проведе работна среща по инициатива на ръководството на дирекцията, посветена на превантивните дейности на органите на реда във връзка с предстоящото въвеждане на еврото в България и взаимодействието им с общините от област Варна.В срещата участваха представители на варненската полиция, Областната управа, Община Варна, както и кметовете на всички 12 общини в региона. По време на дискусията бяха разяснени основните рискове, които могат да възникнат в първите дни от навлизането на новата валута, както и възможните схеми за злоупотреби, насочени към уязвими групи от населението.- изготвяне на съвместни графици за информационни кампании по малките населени места;- засилено взаимодействие между полицията и общинските администрации;- координирани действия за своевременно реагиране при сигнали, свързани с евентуални опити за измами;- провеждане на целенасочени разяснителни инициативи сред населението с акцент върху възрастните хора.След приключването на срещата бе проведен брифинг от директора на ОДМВР –Варна старши комисар Красен Торимацов и Областната управителка – проф. Андрияна Андреева, на който медиите бяха запознати с взетите решения и предприетите стъпки за осигуряване на безопасен и информиран преход към новата валута.