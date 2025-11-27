Варненската полиция с мерки във връзка с въвеждането на еврото у нас
В срещата участваха представители на варненската полиция, Областната управа, Община Варна, както и кметовете на всички 12 общини в региона. По време на дискусията бяха разяснени основните рискове, които могат да възникнат в първите дни от навлизането на новата валута, както и възможните схеми за злоупотреби, насочени към уязвими групи от населението.
В рамките на мероприятието бяха начертани конкретни превантивни мерки, включително:
- изготвяне на съвместни графици за информационни кампании по малките населени места;
- засилено взаимодействие между полицията и общинските администрации;
- координирани действия за своевременно реагиране при сигнали, свързани с евентуални опити за измами;
- провеждане на целенасочени разяснителни инициативи сред населението с акцент върху възрастните хора.
След приключването на срещата бе проведен брифинг от директора на ОДМВР –Варна старши комисар Красен Торимацов и Областната управителка – проф. Андрияна Андреева, на който медиите бяха запознати с взетите решения и предприетите стъпки за осигуряване на безопасен и информиран преход към новата валута.
