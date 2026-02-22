Варненската полиция с предупреждение: Опасни дупки на АМ "Хемус" предизвикват инциденти край Девня
При преминаване с по-висока скорост съществува реална опасност от спукване на гуми и увреждане на джанти.
За случая е уведомена Агенция "Пътна инфраструктура“. От полицията призовавават водачите да намалят скоростта, да се движат с повишено внимание и да спазват необходимата дистанция.
Станали са няколко ПТП-та в района. Екип на "Пътна полиция" ще помага на водачите на място.
