На моста на АМ "Хемус“, преди отбивката за Девня в посока Варна, са се образували дупки в пътната настилка. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.При преминаване с по-висока скорост съществува реална опасност от спукване на гуми и увреждане на джанти.За случая е уведомена Агенция "Пътна инфраструктура“. От полицията призовавават водачите да намалят скоростта, да се движат с повишено внимание и да спазват необходимата дистанция.Станали са няколко ПТП-та в района. Екип на "Пътна полиция" ще помага на водачите на място.