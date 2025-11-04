сблъсък между униформени лица и 2 души от местното население.
Публикуваме цялата позиция на ОДМВР-Варна без редакторска намеса от страна на Varna24.bg:
По разпореждане на директора на ОДМВР - Варна старши комисар Красен Торимацов своевременно е извършена проверка на действия по пътен контрол на полицейски служител в с. Синдел, община Аврен, на 02.11.2025 г.
За пълна обективност на проверката са прегледани обстойно и кадрите от индивидуалното средство за видеозаснемане (бодикамера), използвана за документиране на всички полицейски действия.
В резултат е установено следното:
На 02.11.2025 г., около 13:00 часа, в с. Синдел, община Аврен, служители на Сектор "Специализирани полицейски сили" при ОДМВР — Варна, извършват проверка на лек автомобил и лицата в него. Водачът е без свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) и без документи за самоличност. Същият не изпълнява полицейските разпореждания и при опит да бъде задържан оказва съпротива, като за осуетяване на задържането се намесва и второ лице от автомобила.
В рамките на своите правомощия, служителите използват физическа сила и помощни средства за задържане на лицата. Към настоящият момент в хода на проверката се изясняват всички допълнителни факти и обстоятелства по случая във връзка с действията на проверяваните лица и реакцията на полицейските служители.
В последствие, на мястото на инцидента се събират група граждани - около 40-50 човека, жители на населеното място. В резултат на създаденото от тях напрежение служителите преустановяват действията си по проверка и задържане, което налага насочване на допълнителни полицейски екипи за възстановяване на обществения ред в с. Синдел.
Към мястото е насочен и екип на ЦСМП - Варна.
При пристигането на допълнителните екипи на МВР и екипа на ЦСМП, не са установени пострадали лица в района. Около 15:00 часа три лица са поискали медицинска помощ и повторно е изпратен екип на ЦСМП. Прегледани са и са насочени към МБАЛ "Света Анна" - Варна, където са извършени допълнителни прегледи като са настанени в отделение по "Неврохирургия".
По случая е образувано и следствено дело под надзора на Окръжна прокуратура — Варна. Действията на екипа са документирани чрез персонална полицейска камера на единия от полицейските служители.
Установено е, че две от лицата, оказали съпротива спрямо органите на МВР на 02.11.2025 г. в село Синдел, през 2021 г. са извършили аналогични противозаконни действия - физическо нападение, при което са пострадали двама служители на реда, изпълняващи задълженията си. Тогава спрямо едно от лица е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по смисъла на чл. 270 от НК.
Варненската полиция за случая в Синдел: Служителите са използвали сила в рамките на своите правомощия
©
Още от категорията
/
Внимание! Нова дрога заля училищата: Децата я приемат, мислейки я за бонбони и завършват в спешното!
29.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възстановява се маршрутът на линии № 29, №30 и № 31 през спирка "...
17:36 / 03.11.2025
Албена, пострадала при ралито край Варна, вече е извън опасност з...
16:00 / 02.11.2025
Ужас и гнус! Водопад бликна в един от най-тузарските квартали на ...
17:30 / 01.11.2025
На Архангелова задушница Варна отдаде почит на загиналите българс...
17:20 / 01.11.2025
Водопад потече във варненски квартал
12:35 / 01.11.2025
Допълнителни автобуси заради задушница във Варненско
11:31 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.