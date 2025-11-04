Сподели close
Варненската полиция излезе с официална позиция във връзка със случая от 2 ноемрви в Синдел. Припомняме, че в мрежата бе публикувано стряскащо видео, на което се вижда сблъсък между униформени лица и 2 души от местното население.

Публикуваме цялата позиция на ОДМВР-Варна без редакторска намеса от страна на Varna24.bg:

По разпореждане на директора на ОДМВР - Варна старши комисар Красен Торимацов своевременно е извършена проверка на действия по пътен контрол на полицейски служител в с. Синдел, община Аврен, на 02.11.2025 г.

За пълна обективност на проверката са прегледани обстойно и кадрите от индивидуалното средство за видеозаснемане (бодикамера), използвана за документиране на всички полицейски действия.

В резултат е установено следното:

На 02.11.2025 г., около 13:00 часа, в с. Синдел, община Аврен, служители на Сектор "Специализирани полицейски сили" при ОДМВР — Варна, извършват проверка на лек автомобил и лицата в него. Водачът е без свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) и без документи за самоличност. Същият не изпълнява полицейските разпореждания и при опит да бъде задържан оказва съпротива, като за осуетяване на задържането се намесва и второ лице от автомобила.

В рамките на своите правомощия, служителите използват физическа сила и помощни средства за задържане на лицата. Към настоящият момент в хода на проверката се изясняват всички допълнителни факти и обстоятелства по случая във връзка с действията на проверяваните лица и реакцията на полицейските служители.

В последствие, на мястото на инцидента се събират група граждани - около 40-50 човека, жители на населеното място. В резултат на създаденото от тях напрежение служителите преустановяват действията си по проверка и задържане, което налага насочване на допълнителни полицейски екипи за възстановяване на обществения ред в с. Синдел.

Към мястото е насочен и екип на ЦСМП - Варна.

При пристигането на допълнителните екипи на МВР и екипа на ЦСМП, не са установени пострадали лица в района. Около 15:00 часа три лица са поискали медицинска помощ и повторно е изпратен екип на ЦСМП. Прегледани са и са насочени към МБАЛ "Света Анна" - Варна, където са извършени допълнителни прегледи като са настанени в отделение по "Неврохирургия".

По случая е образувано и следствено дело под надзора на Окръжна прокуратура — Варна. Действията на екипа са документирани чрез персонална полицейска камера на единия от полицейските служители.

Установено е, че две от лицата, оказали съпротива спрямо органите на МВР на 02.11.2025 г. в село Синдел, през 2021 г. са извършили аналогични противозаконни действия - физическо нападение, при което са пострадали двама служители на реда, изпълняващи задълженията си. Тогава спрямо едно от лица е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по смисъла на чл. 270 от НК.