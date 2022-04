© виж галерията Група варненски артисти създадоха първото в страната общо пространство за работа и творчество - Under One Roof /“Под един покрив“/. Това е професионално Ателие в центъра на Варна, до Операта, специално организирано като студио за живописци и артисти, и място за изложби и събирания на творци.



"Under One Roof“ ще бъде открито официално на 30 април 2022 г. от 17 до 22 часа с ИЗЛОЖБАТА на Галина Цветкова "Обличани рокли и Летящи ризи“!



Артистите, създали пространството, са Светослава Георгиева, Ваня Колева и Калоян Ненков. Те вярват, че за развитието на артистичната им практика най-важното е споделянето, комуникацията и работата в общо пространство при максимално добри условия. Самите артисти имат изложби, събития, успехи и неуспехи зад гърба си, и знаят добре колко е трудно да си млад артист и да подържаш ателие. Затова решиха да споделят пространството, времето и общността, която създават и в която работят.



Under One Roof е първото по рода си споделено професионално студио за живописци и артисти, работещи смесени медии, като пространството е адаптирано и за изложби. Ателието е с площ от 85 кв.м и e оборудвано с вертикални стативи, подходящи дори за големи формати платна, работни маси за различни техники, зони за почивка и хранене и други екстри. Светлината е странична и чудесна за работа, едновременно могат да работят спокойно до 10 човека. Всяка седмица в ателието има два часа и половина рисуване на гол модел.



Студиото разполага с място за настаняване на 2 до 4 човека и в програмата му е обърнато специално внимание на интересни и забележителни артисти от други градове и държави, които ще бъдат представяни с различни проекти пред варненската публика!



Under One Roof е МЯСТО за организиране на изложби, пърформанси, лекции, мастър класове и уъркшопове, представяния на други изкуства и проекти, дискусии, критика, мисли, творчество - в ЕДНО пространство, Под Един покрив - Under one roof - Varna!