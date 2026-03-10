Варненски балерини излизат на една сцена с Орлин Павлов и Петя Буюклиева
© одк
В спектакъла "Вълшебници“ деца от варненски формации и обичани български поп звезди споделят с публиката своите музикални емоции. Сред изпълнителите ще видим млади възпитаници на различни вокални и танцови формации от Варна, включително възпитаници на вокална школа "Студио ДА“ при ВМК , която се утвърди като образователна платформа за музикалните деца и тийнейджъри в града. Специално участие ще има театралната формация за деца с увреждания"ФениксДжуниър".
Публиката ще може да види и чуе нови оригинални песни за деца – по музика на утвърдения композитор Доно Цветков и по текстове на Райна Пенева, Кина Къдрева и Христина Петрова.
Спектакълът е насочен към най-младата варненска аудитория, но и към техните родители и учители, които търсят интересни съвременни песни за деца и младежи. Концертът ще бъде заснет и излъчен в различни онлайн платформи.
Продукцията се реализира от фондация "Откритие" с финансовата подкрепа по проект на Община Варна и NextGenerationEU.
Още от категорията
/
Александър Шопов, КНСБ: Надяваме се да не се налага да предприемаме по-мащабни протестни действия
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на запла...
19:25 / 09.03.2026
Градусите тръгват нагоре във Варна
19:16 / 09.03.2026
След по-малко от 30 минути: Аспарухов мост беше отворен
12:34 / 09.03.2026
Движението по Аспарухов мост ще бъде затворено само в едната посо...
11:57 / 09.03.2026
Варна на четвърто място по брой клинични пътеки в страната
12:42 / 09.03.2026
Синдикатите за кризата в Градски транспорт-Варна: Ако заплатите н...
11:06 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.