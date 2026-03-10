Възпитаничките на Слава Тобак от школата по модерен балет "Вива Денс“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, ще излязат на една сцена с цяла плеяда български звезди. Сред тях са имена като Орлин Павлов, Петя Буюклиева, Искрен Пецов, дует "Мания“ и др., а поводът е голям концерт-спектакъл, озаглавен "Вълшебници“. Той ще се играе на 18.03.2026 г. от 19 ч. на сцената на Военноморски клуб – Варна.В спектакъла "Вълшебници“ деца от варненски формации и обичани български поп звезди споделят с публиката своите музикални емоции. Сред изпълнителите ще видим млади възпитаници на различни вокални и танцови формации от Варна, включително възпитаници на вокална школа "Студио ДА“ при ВМК , която се утвърди като образователна платформа за музикалните деца и тийнейджъри в града. Специално участие ще има театралната формация за деца с увреждания"ФениксДжуниър".Публиката ще може да види и чуе нови оригинални песни за деца – по музика на утвърдения композитор Доно Цветков и по текстове на Райна Пенева, Кина Къдрева и Христина Петрова.Спектакълът е насочен към най-младата варненска аудитория, но и към техните родители и учители, които търсят интересни съвременни песни за деца и младежи. Концертът ще бъде заснет и излъчен в различни онлайн платформи.Продукцията се реализира от фондация "Откритие" с финансовата подкрепа по проект на Община Варна и NextGenerationEU.