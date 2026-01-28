Енергийното развитие на Варна и региона е една от най-важните теми за развитието на Черноморската област. Съществен принос за реализиране на реална политика в този сектор, с акцент не само за бизнеса, но и за хората, даде депутатът от ГЕРБ от 3-ти многомандатен избирателен район Варна Станислав Иванов. В рамките само на една година той успява да изгради профил на политик, който комбинира работа "на терен“ във Варна с видима активност в Народното събрание и европейските институции.Припомняме, че през май 2025 г. по инициатива на председателя на КЕВР Пламен Младеновски и народния представител Иванов се организира работна среща, посветена на стратегическото развитие на електроенергийната мрежа в Община Варна. Причината е в липсата на мощности на мрежата, от която всички страдат. Необходимо е ускорено разширяване на капацитета, така че Варна да може да привлича нови инвестиции – както общински, така и от частния бизнес.На срещата участваха ръководствата на ЕСО ЕАД, "Електроразпределение Север“ АД, БЕХ ЕАД, областната управа, общинското ръководство и представители на водещи работодателски и браншови организации – Търговско-индустриалната камара, КРИБ, АИКБ, Камарата на строителите, Камарата на архитектите и Стопанска камара – Варна. Този широк формат показва характерния стил на Иванов – търсене на решения в диалог между държавата, местната власт и бизнеса, вместо политически декларации от разстояние. Срещата във Варна не е изолиран акт, а първото регионално посещение в планирана серия на председателя на КЕВР – ангажимент, поет именно в диалог с Иванов и реализиран най-напред в неговия избирателен район. Този ангажимент продължи и в други срещи, които в крайна сметка доведоха до положителен резултат. Чрез този формат Комисията събира на място информация за нуждите на местната общност и изработва решения в рамките на регулаторните си правомощия – от капацитета на мрежата до перспективите за нови индустриални зони около Варна. Иванов продължи инициативата в последващи работни групи в областна управа и в община Варна.Припомняме, че като народен представител от област Варна, Иванов публично извади на светло и случая с планирания небостъргач до МБАЛ "Св. Анна“. Той настоя пред регионалния министър с официално парламентарно питане за интереса на засегнатите граждани, като подчерта, че не е против стопанската инициатива, но е за спазването на закона.В своите въпроси посочи липсата на транспортно комуникационна схема, отсъствието на становище от РИОСВ и нарушената процедура по необявяване на заинтересованите страни, както и рисковете от транспортен колапс около спешното отделение на болницата. Под светлината на тези разкрития, министърът на регионалното развитие заяви, че за небостъргача във Варна изобщо няма издадено разрешение за строеж, поставяйки под въпрос по-нататъшното му реализиране.Така чрез парламентарен контрол и публичност на нарушенията Иванов на практика спря проекта в сегашния му вид, докато не бъдат изяснени всички законови и обществено значими последици.Не по-маловажен бе и официалния парламентарен въпрос до министъра на околната среда и водите, отправен от депутата Станислав Иванов относно разрушаването на бившия завод за радиолокационна техника "Черно море“ във Варна. Според публични документи от РИОСВ–Варна и Община Варна, на които народния представител се позовава, дейностите по събарянето се извършват при сериозна неяснота къде се извозват строителните отпадъци. В документите са записани констатации за "риск за живота и здравето на жителите на квартал "Младост“, както и данни за запрашаване и замърсяване на околната среда“.Официален отговор от РИОСВ–Варна допълва тревожната картина: при проверка на терен инспектори установяват "навлизане и изсипване на почва и камъни от два камиона с неустановени регистрационни номера“, които напускат района преди да бъдат идентифицирани. Действията се развиват в землището на село Тополи, където е констатирано засипване и заравняване на имоти с неясна собственост. В документацията на местната власт фигурират и формулировки за "нарушаване на конструктивната устойчивост, застрашаване на здравето на хората и замърсяване на околната среда“, поради което е издаден констативен акт по ЗУТ. Разследване ясно показва, че голяма част от строителните материали се извозват към нерегламентирано сметище зад летището, без да се плащат такси на общината – още един сигнал за потенциални злоупотреби в ущърб на обществения интерес. Иванов не се уплаши от строителната вихрушка превземаща града и повдигна въпроса на национално ниво.В своя въпрос до министъра Станислав Иванов формулира проблема изключително ясно: "Кой е органът, който може да ни каже къде изчезнаха строителните отпадъци от един цял завод във Варна? Кой носи отговорност за живота и здравето на гражданите?“. Този казус показва Иванов не просто като парламентарист, а като активен омбудсман на варненци – човек, който използва инструментите на парламентарния контрол, за да търси прозрачност, да изисква отговорност от институциите и да защитава правото на чиста околна среда.